CoD MW: Update bringt peinlichen Fehler, den jeder sehen kann

Am 19. Februar ging abends ein neuer Patch für Call of Duty: Modern Warfare online. Doch es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, den jetzt jeder sehen kann. Peinlich…

Um was gehts? Mit Season 2 bekam Call of Duty: Modern Warfare eine coole neue Funktion: Regimenter. Damit können wir nun unsere Freunde in eine Gruppe einladen und mit einem gemeinsamen, farbigen „Clan-Tag“ auf die Jagd nach Kills gehen. Außerdem schenkt MW den Regimentern eine wählbare Stunde mit Double-XP am Tag.

Doch leider ging das Feature fehlerhaft online. Mit einem kleinen Trick sahen Feinde dann aus wie Freunde. Die Entwickler reagierten schnell und brachten in Rekordzeit einen Fix für den üblen Glitch.

Mit dem Update vom 19. Februar wurden die Regiment-Tags weiter „verbessert“, da sie noch nicht ganz so funktionierten, wie gedacht. Doch offenbar hat es das jetzt schlimmer gemacht, denn die Tags sind nun kaputt.

Und was ist jetzt kaputt? Alle Regiment-Tags zeigen derzeit dasselbe an. Statt also einen coolen, individuellen Tag vor seinem Namen, steht hier bei allen, die einen solchen Tag nutzten, nur [ 3 3 ].

Statt einer schmückenden Beigabe zu unserem Spieler-Tag bekommen wir nur die komische [ 3 3 ] zu sehen.

Das ist besonders peinlich, da es für so gut wie jeden sichtbar und spürbar ist. Die Regimenter funktionieren zwar sonst so wie gedacht, aber ein bisschen schade ist es schon. Jedoch nicht so schlimm, wie der üble Exploit, der seit Season 2 sein Unwesen treibt.

Was gabs noch mit dem kleinen Update? Nicht nur die Regimenter wurden überarbeitet, der kleine Patch brachte noch ein paar andere Änderungen:

Der Fehler „Jockworth“, der während der Feuergefecht-Turniere auftreten konnte, wurde gefixt

Ein Problem mit dem CoD-Caster-Modus wurde behoben. Da wurden Spielerzahlen manchmal nicht korrekt angezeigt.

Punktefreund: Der Perk hatte manchmal auch die Fähigkeiten des Perks „Abschusskette“. Das wurde behoben.

Ein Waffenschmied-Exploit bei CDL-Spielen wurde entfernt.

Die Entwickler werden weiter an den Regiment-Tags arbeiten, doch schön ist das erstmal nicht. Vielleicht können die Spieler dank der aktuellen Playlist drüber hinwegsehen, das Playlist-Update kam nämlich überraschend gut an.

Die Entwickler arbeiten weiter fleißig an den kleinen Fehlern im Spiel, aber auch an etwas Großem. Hier alle Infos zum anstehenden Battle Royale „Warzone“: