Spieler in CoD MW entdecken gravierenden Bug, Entwickler fixen in Rekordzeit

Ein Bug/Exploit war in der Community von Call of Duty: Modern Warfare in den letzten Stunden ein großes Thema. Die Entwickler zeigten Einsatz und behoben den Fehler schnell.

Was war das für ein Bug? Kürzlich wurde CoD:MW durch das Update 1.14 aktualisiert, das im Zuge von Season 2 benötigt wurde. Durch dieses Update fand eine Funktion für Regiments, also quasi ein Clan-System, ins Spiel. Nun war es Spielern möglich, die Farbe der Clan-Tags nach ihren Wünschen zu verändern.

Das Problem dabei? Durch eine Einstellung war es möglich, auch den angezeigten Spielernamen zu färben. Der konnte dadurch immer blau erscheinen.

Und das wiederum sorgte dafür, dass ihr Gegner, die diesen Exploit nutzten, mit blauem Namen gesehen habt und diese dann ganz leicht mit Verbündeten zu verwechseln waren. Durch den Bug wurden Feinde zu Freunden.

Für die Community war das ein „Gamebreaking Bug“, der schnell viel Aufmerksamkeit auf Reddit fand.

So reagierten die Entwickler: Nur etwa drei Stunden, nachdem dieser Beitrag auf Reddit erstellt wurde, meldete sich Paul_Haile von Infinity Ward in den Kommentaren. In seiner Antwort gibt er einem Nutzer recht, dass das ein Gamebreaking Bug ist, der sofort per Hotfix behoben werden sollte und fügt hinzu: „Wir sind schon dran“.

Knapp drei Stunden später meldete er sich nochmal in den Kommentaren auf Reddit zurück und schrieb, dass es sich dabei um einen Bug handelte. Dass sich Spieler ihre Namen färben konnten, war nicht vorgesehen. Man wolle dafür sorgen, dass Clan-Tags, die das ausnutzten, korrigiert werden. Außerdem kündigte er weitere Schutzmaßnahmen an, sodass Regiments mit ungültigen Zeichen nicht weiter erstellt werden können.

Deutlich wird, dass Infinity Ward hier die negativen Auswirkungen dieses Exploits erkannte und sofort eingriff, statt sich nach dem Wochenende darum zu kümmern. In nur wenigen Stunden hatte man sich eine Lösung überlegt und diese umgesetzt. Das läuft nicht in jedem Spiel so reibungslos.

Ein Spieler schreibt: „Danke vielmals für die schnelle und deutliche Antwort. Das ist so eine Erfrischung, wenn man von Destiny 2 kommt.“ (via Reddit)

Inzwischen ist der Bug behoben – Quelle: Infinity-Ward-Trello

Den Bug-Status konnte man im Trello-Board von Infinity Ward mitverfolgen.

Für gute Laune sorgt der Humor, den die Entwickler bei den Valentinstag-Playlists einsetzten: