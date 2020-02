CoD Modern Warfare: Unfairer Glitch lässt Feinde wie Freunde aussehen

Cheater können derzeit mit einem Glitch in Call of Duty: Modern Warfare ihre Namens-Plaketten in Blau anzeigen lassen, obwohl sie eigentlich Feinde sind. Infinity Ward arbeitet wohl an dem Problem.

Was ist das für ein Glitch? Mit dem Update 1.14 zur Season 2 hat sich ein kleiner, aber folgenschwerer Fehler ins Spiel geschlichen. Durch einen Glitch können Spieler jetzt ihr Namen so anpassen, dass ihre Namens-Plakette immer blau angezeigt wird.

Schaut euch hier an, welche unfairen Auswirkungen das hat und wie die Entwickler darauf reagieren.

Übrigens, diese Inhalte erwarten euch bei Modern Warfare in Season 2.

Cheat macht Feinde zu Freunden – Entwickler reagieren schnell

Wie wirkt sich das aus? Durch das Umfärben der Namens-Plakette im Multiplayer werden Feinde nicht mehr direkt als Feinde erkannt.

In einem rasanten Spiel wie Modern Warfare ist es wichtig, Gegner schnell und sicher zu erkennen. Normalerweise sorgt dafür der Gamertag des Gegners, der spätestens dann angezeigt wird, wenn ihr auf den Gegner zielt. Durch die rote Anzeige über dem Gegner wisst ihr gleich Bescheid: Das ist ein Feind, der kriegt vor den Latz.

Wenn der Nickname des Feindes allerdings nicht mehr in dem gewohnten Rot, sondern sogar blau angezeigt wird, ist das schnelle Erkennen schwierig und die Cheater mit den ständig blauen Plaketten haben einen deutlichen Vorteil. Denn in blau werden normalerweise nur die eigenen Team-Mitglieder angezeigt.

Die fehlerhaften Namens-Schilder gibt es in mehreren farblichen Ausführungen. Quelle: reddit

Woher kommt der Fehler? Mit Season 2 kam die neue Regiments-Funktion ins Spiel. Das ist ein Art Clan-System, mit dem ihr Freunde einladen könnt und dann gemeinsam als Regiment über die Schlachtfelder zieht.

Den Aussagen der User und einem Entwickler zu Folge kommt das Problem von den Clan-Tags dieser Regimenter. Ihr könnt die Farbe dieser Tags ändern und offenbar mit dem richtigen Kniff auch die des Namens.

Was haben die Entwickler dazu zu sagen? Der Thread mit dem Thema auf reddit wächst schnell und die Entwickler reagierten bereits wenige Stunden nach Auftauchen des Problems.

Hallöchen alle Miteinander – Das ist ein Bug. Farbige Namen gehören nicht zu dem, was Spieler tun können sollten. […] Das sollte schon bald geklärt sein – Meldet Spieler mit farbigen Namen und wir werden einen Blick drauf werfen. Paul Haile auf reddit (übersetzt)

Paul Haile ist Produktions-Direktor bei Modern Warfare und erklärte, dass Infinity Ward an dem Problem arbeitet. Mittlerweile wurde der Glitch nun auch auf dem MW-Trello-Board aufgenommen.

Kommt eine schnelle Lösung? Das bleibt zu hoffen. Es wird ein Wartungs-Ticket geöffnet und die Entwickler werden daran arbeiten. Wie lange das dann dauern wird, werden wir sehen. Genau Details dazu gibt es bislang nicht.

Season 2 bringt neuen Battle Pass, Waffen, Maps

Doch nicht alles an Season 2 ist schlecht und verbuggt. Das neue „Modern Warfare“-Kapitel brachte uns neue Maps, neue Waffen und deutliche Hinweise auf den Battle-Royale-Modus. Schaut euch hier ein paar weitere Infos zur aktuellen Season an:

Der neue Operator Ghost kommt bei den Spielern gut an und wird ausgiebig genutzt. Aber auch er hat leider einen kleinen Fehler, der auch das Leben kosten kann.