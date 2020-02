CoD MW: Update verändert Playlist und kommt überraschend gut an

In Call of Duty: Modern Warfare gab es wieder ein Playlist-Update. Neue Spielmodi warten auf euch und vor allem ein Name sorgt für viel Freude und Lacher.

Was ist neu? Am Dienstagabend rotieren in Modern Warfare meistens die Spielmodi und die Playlists wechseln. Dies ist nun erstmalig in Season 2 passiert.

Nun warten auf euch neue Spielmodi. Mit Dabei ist ein 1vs1-Modus auf der Karte Rust, der besonders gefeiert wird.

Das steckt im neuen Playlist-Update

Diese Modi sind nun neu oder verändert: Wir zeigen euch hier die Liste aller Änderungen im neuen Playlist-Update:

Doppelte XP wurden von den Playlists entfernt

Der Modus „1v1 Me Bro!“ wurde für die Map Rust hinzugefügt

Rust 24/7 und Shipment 24/7 wurden zusammen in einer Playlist mit dem Namen „Flotation Oxidation“ eingefügt

Der Modus NVG Reinforce wurde hinzugefügt

Die Map Tavorsk District wurde zurück zur Ground War-Rotation gepackt

Die Modi „1v1 Me Bro!“ und „NVG Reinforce“ wurden bereits im Community Update von vor zwei Tagen vorgestellt. Die anderen Änderungen sind erst jetzt bekannt geworden.

Auf Rust könnt ihr euch nun im 1 gegen 1 duellieren

Was kommt besonders gut an? Vor allem der Modus „1v1 Me Bro!“ kommt gut an. Der Name sorgt schon für einige Lacher, denn so eine Aufforderung haben bestimmt schon viele Spieler erhalten. So sagt MascheraDiMorte auf reddit zu diesem Modus: „Ein Traum ist wahr geworden“ und erhält tausende Upvotes.

Außerdem ist es für viele echt unterhaltsam auf einer so kleinen Map mal etwas Ruhe zu haben und sich eben nur auf einen Gegner zu konzentrieren. Rust ist ansonsten immer voll und an jeder Ecke lauern Gefahren, sogar eigene Mitspieler können gefährlich werden. Das ist in diesem Modus nicht der Fall.

Hierüber wird diskutiert: Die Playlist „Flotation Oxidation“ sorgt für einigen Gesprächsstoff. So gibt es auf reddit auch viele Spieler, die sich darüber freuen und beide Maps gerne spielen.

Andere hingegen mögen nur Rust oder Shipment und wollen die jeweils andere Map gar nicht spielen.

Die neue Playlist wird aber nicht total kritisiert. Das war schon anders, denn des öfteren wurde ein 24/7-Modus entfernt, was vielen Spielern nicht gefallen hat. So gab es beispielsweise heftige Kritik, als der 24/7-Modus von Shoot House mal zeitweise komplett entfernt wurde.

