CoD MW bringt euch diese Woche 2 neue Modi und einen XP-Bonus

Call of Duty: Modern Warfare geht in die zweite Woche der Season 2 und bringt ein paar neue Modi und Boni. Mit dabei: Ein Duell-Modus auf Rust, Nachtsicht-Action und Double-Waffen-XP.

Was geht bei CoD? In der letzten Woche startete beim großen Shooter Call of Duty: Modern Warfare die zweite Season, mit neuen Maps, einem frischen Battle Pass und vielen Gerüchten um den Battle-Royale-Modus.

Mit einem Community-Update halten uns die Entwickler auf dem Laufenden und geben einen Ausblick, was diese Woche so in Modern Warfare abgeht. Es kommen 2 neue Modi und es gibt wieder ein Double-XP-Event.

Rust bekommt Duell-Modus, Reinforcement im Dunkeln

Was wurde konkret angekündigt? Die Entwickler formulieren die Community-Updates meist ein wenig ungenau. Sagen also nicht „Das ist der Modus ab Dienstag“, sondern eher „Wie wäre es mit so etwas?“. Und auch dieses Mal ist die Formulierung eher schwammig.

Nach einem saftigen „Valentins Tag“-Wochenende, gibt es nicht besseres als die neue Woche mit „NVG Reinforcement“ zu starten. Oder vielleicht… vielleicht lief dein „Valentins Tag“ auch nicht so gut? Duelliere dich mit einem potenziellen Seelenverwandten auf Rust! Oder vielleicht brauchst du einfach nur mehr doppelte Waffen-XP… Infinity Ward im Community-Update (übersetzt)

Was kommen also für neue Modi? Zwei neue Modi kündigt Modern Warfare mit diesem Text an:

1vs1 auf Rust – Ein Duell-Modus auf der neuen, kleinen Karte Rust

Reinforcement NVG – Der Team-Modus „Verstärkung“ mit Nachtsicht. Hier gilt es, die Punkte der Gegner einzunehmen, um die eigenen Kameraden wiederzubeleben und zu gewinnen.

Beide Modi gab es so bei Modern Warfare bisher noch nicht, bringen damit also etwas frischen Wind in die Playlist.

Was ist mit den Double-XP los? Diese Ankündigung scheint besonders ungenau. In der aktuellen Playlist gibt es zum ersten Mal besondere Modi, bei denen ihr doppelte Erfahrungs-Punkte bekommt.

Gut möglich, dass die Entwickler dieses neue Feature weiter nutzen, um die Spielerzahlen bestimmter Modi zu erhöhen. Es kann aber genauso gut sein, dass wir auf alle Modi doppelte Waffen-XP bekommen. Das werden wir mit dem Update sehen.

Wann kommen die neuen Modi und Double-XP? Das Playlist-Update findet bei uns standardmäßig am Dienstag-Abend um 19 Uhr statt.

Die neue Map „Rust“ steht derzeit im Mittelpunkt einiger Modi und soll auch weiter mit einem eigenen Modus laufen.

Was ist mit einem 24/7-Modus? Ob der aktuelle 24/7-Modus weiter auf Rust läuft oder es hier wieder einen Wechsel gibt, bleibt vorerst unklar. Aktuell läuft der Spiel-Modus unter dem ungewöhnlichen Namen „Zu Haben“, da mit dem „Valentins Tag“ einige verrückte Modus-Namen ins Spiel kamen.

In der laufenden CoD-Woche mussten die Spieler das erste Mal seit Release eine ganze Woche ohne einen der beliebten 24/7-Modi auf den Mini-Karten „Shipment“ oder „Shoothouse“ auskommen.

Da es aber ein großer Wunsch vieler Spieler ist, einen ständigen 24/7-Modus mit einer kleinen Karte in der Playlist zu haben, können wir davon ausgehen, dass der Kampf entweder 24/7 auf Rust weitergeht oder eine der anderen Mini-Modi zurückkehrt. Sicher ist das aber nicht.

Das große Warten auf den Battle Royale

Warzone soll angeblich der neue Modus sein.

„Warzone“ soll der neue Battle Royale wohl heißen und derzeit treibt die Spieler von Modern Warfare kaum ein Thema so um, wie der potenzielle 200-Spieler-Modus. Seit fast einer Woche fordern die Spieler immer lauter Informationen zum BR und ein Gameplay-Leak gab weitere Details preis.

Da ging fast unter, dass der neue Battle Pass auch mit 2 neuen Waffen kam. Die Grau 5.56 und die Striker 45 könnt ihr nach einigen Stufen im Pass freischalten, auch ohne die kostenpflichtige Premium-Variante.

Wann der Battle Royale kommt, bleibt weiter ungewiss. Zumindest scheint jetzt schon einmal klar, dass er kommt.

Wie findet ihr die angekündigten Modi, probiert ihr was davon aus? Oder wird Modern Warfare erst wieder gestartet, wenn der Battle Royale endlich kommt?