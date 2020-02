CoD MW: Spieler tötet sein ganzes Team versehentlich mit Vorräten

Ein Spieler in Call of Duty: Modern Warfare zeigt in einem Clip, was er doch für ein Pechvogel ist. Er eliminiert nur durch den Einsatz seiner Vorräte sein ganzes Team.

Das ist die Situation: Der User „GrinchVibesOnly“ zeigt auf reddit einen Clip wie er mit einer Abschuss-Serie ein paar Vorräte anfordert.

Als die Vorräte dann vom Himmel kommen, landen sie direkt im Spawn-Bereich des eigenen Teams, sodass keiner seiner Kollegen aus der Todesfalle entfliehen kann.

Unglücklicher Spieler löscht aus Versehen sein ganzes Team aus

Das ist der Clip: Knapp 7000 Upvotes hat das Missgeschick vom Spieler bereits. Das Video selbst geht 14 Sekunden lang:

Bei der Aktion werden mindestens 5 eigene Mitspieler beim Spawn wieder eliminiert, weil sie eben direkt in den Vorräten auftauchen.

GrinchVibesOnly ist zunächst erstmal verdutzt und schaut sich die Situation für einen Moment an. Nach kurzer Zeit erlöst er dann aber seine Mitspieler von dem Elend und sammelt die Vorräte ein. Dadurch kann sein Team dann wieder normal spawnen.

Video eröffnet eine Diskussion: Der Clip erhitzt die Diskussion, dass die Spawns auf der neuen Map Rust ziemlich schlecht seien. Immerhin spawnen alle Spieler dort auf einem so kleinen Feld, dass selbst die Vorrats-Kiste ausreicht, um das Team zu eliminieren. Warrior232 sagt zum Clip: „Ja, zum Glück sind die Spawns auf Rust nicht kaputt!“

Eine ähnliche Diskussion gab es bereits bei der Map Shipment. Dort wurden die Spawns ebenfalls kritisiert. Spieler, die sich an die richtige Stelle gestellt haben, konnten dort nämlich dutzende Kills machen, indem sie die Gegner direkt beim Spawn ausschalteten.

Es gibt aber auch Gegenargumente. So sagen einige Spieler, dass das doch gar kein Problem sei und hier nur jemand unglücklich die Vorräte eingesetzt hat. Außerdem sind Maps wie Rust und Shipment eben ziemlich klein und deshalb wird man auch mal direkt beim Spawn ausgeschaltet.

