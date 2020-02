Ein Spieler fand auf der möglichen „Battle Royale“-Map von Call of Duty: Modern Warfare die exakten Umrisse zweier beliebter MW-Maps. Kommen die jetzt auch für den Multiplayer?

Die Hinweise auf einen Battle Royale bei Call of Duty: Modern Warfare verdichten sich und die Spieler durchsuchen das ganze Spiel nach weiteren Geheimnissen.

Nun wurden auf der möglichen BR-Map, Verdansk und Umland, wieder die Umrisse zweier klassischer Maps gefunden, was die Chance erhöht, diese auch im Standard-Multiplayer spielen zu dürfen. Hier seht ihr, wie man die mögliche BR-Map untersuchen kann.

Battle Royale könnte voll mit alten MW-Karten sein

Welche Maps wurden da gefunden? Der Redditor „evilonyx“ durchsuchte fleißig die vermeintliche Map des möglichen Battle Royale „Warzone“ und fand dabei konkrete Hinweise auf 2 weitere Klassiker, die jetzt definitiv im Spiel sind:

Killzone – Eine kleine Karte, die an ein Trainings-Gelände erinnert.

Broadcast – Größere Map, die in einem Fernseh-Sender spielt.

Zu sehen sind die beiden Maps aus der CoD-Caster-Perspektive eines lokalen Spiels. Da der eigentliche Spiel-Mittelpunkt sehr weit weg ist, sind die Umrise grade so zu erkennen, aber eindeutig. Als Vergleich packte „evilonix“ den grafischen Aufbau mit in den Post.

Kommen diese Maps im normalen Multiplayer? Diese Frage bleibt weiter spannend. Obwohl schon so einige Maps auf der Battle Royale/SpecOps-Map entdeckt wurden, kam bisher keine dieser Karten für den normalen Multiplayer online. Viele der gefundenen Maps waren Teil eines großen Leaks, der mögliche Modi und Maps für den weiteren Verlauf von MW 2019 verriet.

Bisher kam nur „Vacant“. Die „CoD 4“-Map wurde als Teil der „Ground War“-Map „Port of Verdansk“ clever im Spiel verbaut und steht auch als 6vs6-Variante zur Verfügung. Gut möglich, dass wir also noch mehr Maps aus dem alten Bestand in die Rotation bekommen. Mit Season 2 kam die MW2-Map „Rust“ zum aktuellen Modern Warfare.

Was wurde da sonst so entdeckt? Das sind nicht die einzigen Karten, die bisher entdeckt wurden. Der Battle Royale könnte voll mit alten Lieblings-Maps sein. Die CoD-Soldaten fordern insbesondere das Flughafen-Level „Terminal“.

Season 2 mit Waffen und Maps, aber BR-Modus steht im Mittelpunkt

Was kommt alles mit Season 2? Neben dem Klassiker „Rust“, der nächste Woche in einem Duell-Modus zur Verfügung steht, brachte uns die neue Season eine weitere Map (Atlas Superstore) und einen vollgepackten Battle Pass, der wieder 2 Waffen ins Spiel bringt.

Im Laufe der Season sollen dann noch mehr Inhalte kommen. Eine weitere Waffe wurde durch die Roadmap bestätigt, die Multiplayer-Map „Khandor Hideout“ und neue Modi, wie ein „Infected Ground War“.

Wann könnte der Battle Royale kommen? Ein bekannter Leaker gab vor ein paar Tagen eine gewagte Prognose ab und vermutet den Start von „Warzone“ schon am 18. Februar.

Wir halten euch weiter auf dem Laufenden, wenn es neue Infos zum Battle Royale geben sollte.