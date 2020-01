Der neuste Patch in Call of Duty: Modern Warfare sorgte für viel Aufsehen. Unter anderem sollten die Spawns bei der Map Shipment verbessert werden, doch das Gegenteil ist passiert.

Was versprach der Patch? Das Update von gestern, dem 28. Januar, brachte Shipment 24/7 zurück und versprach dort Spawn-Anpassungen. So sollte man nicht mehr direkt beim Spawn getötet werden und die Spawnpunkte sollten auf den Rand der Map ausgeweitet werden.

Nach ersten Berichten zufolge sind die Spawns aber schlimmer geworden. Man kann wohl noch leichter beim Einstieg ins Match eliminiert werden.

Spawns sind schlimmer als vorher

Darüber berichten Spieler: Auf reddit gibt es zahlreiche Clips zu sehen, die beweisen, dass die Spawns nicht verbessert wurden. Im Gegenteil, denn in manchen Videos sehen die Kills noch leichter aus, als bisher.

So wurden also die Spawnpunkte verändert, doch für wirkliche Verbesserung sorgte das nicht:

Wie reagieren die Spieler jetzt? Es gibt viel Hohn und Spott für diese Änderung. So sprechen einige Spieler von den gefixten Spawns immer in Anführungszeichen und sehen sie nicht als besser an.

Andere Spieler sind richtig sauer. So sagen sie, dass sie lieber die vorherigen Spawns zurückhaben wollen und diese besser waren. So sagt beispielsweise biwweh auf reddit: „Die Shipment-Spawns sind genauso schlecht, wenn nicht sogar schlechter als vorher“.

Könnte es nochmal eine Anpassung geben? Das wird sich jetzt in den kommenden Tagen zeigen. Infinity Ward kriegt sicherlich auch mit, dass man nicht glücklich über die Änderung ist und könnte nochmal mit Anpassungen kommen.

Shipment ist klein und da liegt ein Problem

Warum sind die Spawns bei Shipment so komisch? Die Map ist sehr klein und daher gibt es auch nur begrenzten Platz zum Spawnen. Wenn die eine Seite dann ihre Gegner erstmal tief in ihr Gebiet gedrängt haben, dann kann man sich problemlos vor die Spawnpunkte stellen und einen Kill nach dem anderen landen.

Dabei sehen die Spieler oftmals gar nicht ihre Gegner und werden bei der ersten Bewegung ausgeschaltet. Vor einiger Zeit sorgte ein Video für Aufsehen, welches einen Juggernaut in Action zeigte. Er sammelte mit seiner Minigun hunderte Kills und war einfach nicht zu besiegen.

Ein anderer Spielmodus ist seit dem Patch ebenfalls aktiv. Er soll alle Spieler glücklich machen: