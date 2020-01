Call of Duty: Modern Warfare hat ein weiteres Playlist-Update erhalten. Was für gewöhnlich eher für wenig Aufsehen sorgt, bringt diesmal Schwung in die Community. Denn InfinityWard hat kurzerhand zwei der stärksten Waffen generft.

Um diese Waffen geht es: Mit dem heutigen Playlist-Update vom 28. Januar hat InfinityWard die M4A1 und die MP5 generft. Beide Waffen galten als die jeweils stärksten Waffen in ihrer Gattung.

Bei der MP5 wurden sowohl der Multiplikator für den Kopfschuss-Schaden als auch die Reichweite der 10mm-Munition gesenkt. Einen ausführlichen Guide zur MP5 findet ihr hier.

Für die M4A1 wurde der Schaden gleich generell angepasst. Sie teilt nun weniger aus, um laut den Entwicklern die „Kopfschuss-Effektivität“ zu verringern. Außerdem wurde die Reichweite generft. Einen ausführlichen Guide zur M4A1 findet ihr hier.

Ob die M4A1 die stärkste Waffe bleibt, wird sich noch zeigen.

Weitere Waffen-Anpassungen und Patch Notes

Diese Waffen wurden verändert: Die M13 hat nun weniger horizontalen Rückstoß und teilt mehr Schaden aus, wodurch es leichter sein sollte, gut zu zielen und Gegner zu eliminieren. Außerdem haben die Entwickler ihre Reichweite erhöht.

Die neue Armbrust hat einen entscheidenden Nachteil erhalten. In unserem Guide zu den besten Setups für die Armbrust haben wir erklärt, dass sie Killstreaks mit drei Thermit-Bolzen abschießen kann.

Die Armbrust war einingen Spielen zu stark gegen Killstreaks.

Das wurde nun angepasst. Für einen VTOL benötigt die Armbrust nun fünf, für einen Unterstützungs-Heli oder einen Chopper sogar sechs Bolzen. Wie stark die Armbrust in diesem Bereich nun ist, muss erst noch getestet werden.

Das ändert sich an der Playlist: Das eigentliche Playlist-Update dagegen liest sich vergleichsweise kurz:

Deathmatch Domination wurde hinzugefügt

Gunfight Custom wurde hinzugefügt

Shipment 24/7 ist wieder da (ersetzt „Shoot oder Ship, egal“)

Winter-Docks wurde entfernt

Capture the Flag ist nun im Filter für „Schnelles Spiel“

Durch das Entfernen von „Shoot oder Ship, egal“, dauert das Freischalten der Armbrust nun eventuell etwas länger, falls ihr lieber Shoot House gespielt habt. Allerdings ist Shipment 24/7 auch ein guter Ersatz und ihr solltet nicht viel länger brauchen als zuvor, da Shipment ohnehin die wichtigere der Karten war.

Der Nerf der M4A1 ist möglicherweise gar nicht so schlimm. Denn mit den richtigen Aufsätzen ist die RAM-7 ohnehin stärker: