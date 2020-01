Der Juggernaut-Kampfanzug ist der wohl gefürchtetste Killstreak im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare. Doch gegen die neue Armbrust hat dieser Koloss absolut keine Chance. Viele finden das unfair. Was sagt ihr?

Um diese Waffe geht’s: Vor Kurzem kam mit dem Modern Warfare Update 1.13 eine neue Waffe ins Spiel – die Armbrust. Diese kann durch eine Ingame-Challenge freigespielt und dann als Primärwaffe ausgerüstet werden.

Zudem kann der neue Crossbow vielfältig modifiziert werden – beispielsweise mit verschiedenen Bolzen. Zur Auswahl stehen beispielsweise normale, Gift- oder Explosiv-Bolzen.

Was die neue Waffe im Detail kann, erfahrt ihr hier: CoD MW: Beste Setups und Aufsätze für die Armbrust – So spielt ihr sie richtig

Das wird gerade diskutiert: Die Waffe kommt bislang bei vielen Spielern gut an, gilt jedoch bereits teils als OP (overpowered), also als übermächtig. Genau darüber wird in der Community rege debattiert.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff zu diesem sorgt aktuell ein Video von Reddit-User Ricardo029. Dieser postete einen Clip, in dem zu sehen ist, wie ein Armbrust-Spieler gegen einen Juggernaut antritt. Und das Ergebnis findet so manch ein Spieler unfair.

Übrigens: Beim Juggernaut handelt es sich um einen dick gepanzerten Kampfanzug mit einer tödlichen Minigun. Dieser Anzug ist der am schwersten zu bekommende und der wohl meistgefürchtete Killstreak in ganz Modern Warfare. Man erhält ihn nur, wenn man am Stück 15 Kills oder mehr erzielt.

So schlägt sich die Armbrust gegen Juggernaut: Kurzum: Der Kampf gegen einen Juggernaut ist normalerweise bockschwer, gerade mit regulären Waffen eine richtige Herausforderung. Ist solch ein Koloss auf der Map unterwegs, heißt es für die meisten Spieler: verstecken oder sterben.

Mit dem Crossbow wird dieser mächtige Anzug zum absoluten Witz. Denn die Armbrust braucht für dieses Ungetüm genau einen Explosiv-Bolzen. Dann ist der Juggernaut Geschichte, wie hier im Video zu sehen:

Das sagen die Spieler: Von dem mächtigsten und am schwersten zu ergatterndem Killstreak sollte man eigentlich mehr erwarten, beziehungsweise in diesem Fall von der Armbrust weniger – so der Tenor. Diese halten viele in diesem Zusammenhang für viel zu übermächtig.

Denn der Crossbow macht mit nur einem Schuss eine Spitzenleistung von 15 aufeinander folgenden Kills in Sekundenbruchteilen zunichte. Das sei gegenüber Spielern, die sich den schweren Killstreak hart erarbeitet haben, einfach nicht fair, nicht verhältnismässig.

Viele gehen deshalb davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Crossbow in irgendeiner Form generft wird. Offizielle Pläne dafür gibt es allerdings bisher nicht.

Bis dahin gilt also: Wollt ihr einem Juggernaut mächtig den Tag versauen? Dann packt eine Armbrust mit einem explosiven Fury-Bolzen ein.

Habt ihr euch diese neue Waffe bereits erspielt? Wie sind eure bisherigen Erfahrungen? Haltet ihr die Armbrust für zu stark? Oder ist sie genau richtig gelungen? Übrigens, auch panzerfahrende Juggernauts gehören seit Einführung der Armbrust nun wohl zu den bedrohten Killstreaks in Modern Warfare: