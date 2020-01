CoD MW: Panzer fahrender Juggernaut terrorisiert Spieler

In Call of Duty: Modern Warfare bringen überlegte Spielzüge und ein sicheres Handling der Waffen den Sieg. Doch einige Spieler übertreiben es ein wenig mit ihren Taktiken. Schaut euch an, wie ein Juggernaut und ein Wheelson gemeinsam die Meta erobern wollen.

Das neuste Call of Duty, ein Reboot der „Modern Warfare“-Reihe, macht vielen Soldaten seit fast drei Monaten Spaß.

Doch mit der Zeit braucht es immer mal wieder eine erfrischende Abwechslung, welche die wechselnden Modi und Maps nicht an jedem Zock-Abend bringen können.

An diesem Punkt, wenn euch CoD MW langweilig wird, habt ihr drei Möglichkeiten:

Das Spiel wechseln Real-Life-Sachen machen Völlig durchgeknallte Taktiken und Spielweisen überlegen

Die Kollegen aus dem folgenden Video haben sich für Tor 3 entschieden. Mit Wheelson und Juggernaut bewaffnet, rumpeln die beiden gemeinsam über die Karte und terrorisieren ihre armen Gegner.

Juggernaut on Tour – Keine Chance zu kontern

Hört sich fies an! Wie sieht das aus? In einem Video auf reddit zeigt der User „ABagOfSmack“ wie er, leicht überrascht, plötzlich vor diesem Killstreak-Ungeheuer steht.

Flucht scheint ausgeschlossen und so entscheidet sich der mutige Soldat zur Konfrontation. Mehr als 2 kleine Kugeln kriegt „ABagOfSmack“ allerdings nicht aus seinem Rohr, bevor der fiese Panzerfahrer ihm das Licht auspustet.

Was macht die Kombo so gemein? Der Juggernaut kommt mit einer starken Rüstung und steckt einiges ein, bevor die Rüstung den Geist aufgibt. Der Nachteil des Kampfanzuges ist sein langsames Movement.

Mit dem Wheelson als fahrbaren Untersatz rollt der Juggernaut nicht nur um einiges schneller über die Map, sondern kommt sogar beim Benutzen der Mini-Gun richtig gut voran.

Zusätzlich ist der Wheelson selbst ein gefährlicher Gegner. Als Kombo auf jeden Fall eine abgedrehte und richtig fiese Nummer. Wenn man so etwas sieht, möchte man das Spiel erst mal eine Weile weglegen, doch auch wenns schlecht läuft, bleiben viele bei Modern Warfare dabei.

Freischaltung ist schwierig, Spaß umso größer

Wie kann ich das auch mal probieren? Diese Killstreak-Mischung könnt ihr gar nicht so einfach freispielen und ihr braucht einen Kumpel, der euch durch die Gegend kutschiert.

Panzerfahrer: Wheelson Freigeschaltet bei 7 Kills am Stück

Panzerschütze: Juggernaut Freigeschaltet bei 15 Kills am Stück



Auf dem Weg zu den 15 Kills schaltet ihr noch einige andere Abschussserien frei. Mit den roten Perk „Abschusskette“ zählen die Kills mit diesen Killstreaks auch fürs vorankommen bei den anderen Abschussserien. So kriegt ihr die 15 Abschüsse bestimmt auch ohne fiese Wall-Glitches voll.

Habt ihr euch auch schon ein paar fiese Tricks überlegt? Mit welchem Kniff überrascht ihr gern eure Gegner? Messer sollen ja auch verdammt mies sein: