CoD Modern Warfare verlängert Season 1 und bringt neue Waffe

Die aktuell laufende Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare wird ausgedehnt. Dafür soll es einiges zu tun geben. Unter anderem wird man sich eine neue Waffe verdienen können.

Das haben die Entwickler angekündigt: In einem neuen Entwickler-Blog kündigte Infinity Ward überraschend an, dass man die laufende Season 1 von CoD Modern Warfare verlängern wird – und zwar um eine Woche.

Die erste Saison startete am 3. Dezember 2019 und sollte ursprünglich bis zum 3. Februar andauern. Das neue Ende der Season 1 wurde nun auf den 11. Februar gelegt.

Warum die Verlängerung? Im Laufe der nächsten Wochen sollen eine Menge neuer Items und Challenges ihren Weg ins Spiel finden – darunter auch eine Ingame-Herausforderung, über die ihr euch eine neue Waffe verdienen könnt.

Zudem sollen weitere Spiel-Modi, neue Playlists und zusätzliche Store-Inhalte aktiviert werden.

Um das Ganze noch bis zum Saison-Ende unterbringen zu können, hat man die Season 1 von Modern Warfare verlängert. Zudem wird es in dieser Zeit

Doppel-XP

Doppel-Waffen-XP

Doppelten Stufen-Fortschritt im Battle Pass geben

damit ihr euch gut auf die anstehende Season 2 vorbereiten könnt. Übrigens, wollt ihr den Battle Pass der Season 1 schneller leveln, findet ihr hier einige Tipps: 7 Tipps zum schnellen Leveln des Battle Pass von CoD Modern Warfare

Die Roadmap für die Season 1 von Call of Duty Modern Warfare

Was kommt da für eine neue Waffe? Bei der neuen Waffe wird es sich offiziell um einen Crossbow, also eine Armbrust, handeln.

Der Crossbow ist bereits aus früheren „Call of Duty“-Teilen wie Black Ops, Black Ops 2, Advanced Warfare oder World War 2 bekannt und hatte dort eine treue Fangemeinde. Details zur dazugehörigen Challenge oder der genauen Funktion der Armbrust verriet Infinity Ward bisher nicht.

Doch wie die Waffe aussieht, dürfte bereits bekannt sein. Schon Anfang November 2019 wurde die Armbrust zusammen mit der Vector-SMG geleakt. Ob die Vector möglicherweise auch noch in Season 1 ins Spiel kommt, ist nicht bekannt. Bei der Armbrust wurde es nun bestätigt.

So sieht die neue Armbrust wohl aus: Im vergangenen November waren zunächst clevere Spieler auf ein Ingame-Plakat mit einer Armbrust aufmerksam geworden, das die Waffe bereits andeutete.

Die Waffe kommt offenbar von XRK, einer fiktiven Marke, die einige Schießeisen in Modern Warfare durch Baupläne mit neuen Anbauteilen in besonderem Look aufpeppt.

Anschließend gab es bereits erste Ingame-Bilder von der neuen Waffe selbst. Sie stammten aus einem kurzen Video, das durch einen Leak seinen Weg auf YouTube und in die sozialen Medien fand.

Quelle: TheGamingRevolution

Sieht also ganz danach aus, als hätte der Leaker TheGamingRevolution auch mit dieser Info Recht gehabt.

Was haltet ihr von der neuen Waffe? Freut ihr euch bereits, bald mit der Armbrust auf Jagd zu gehen?