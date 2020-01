Update in CoD MW ändert heute die Playlist, bringt lang ersehnten Modus

Heute, am 14. Januar, gibt es einige spannende Neuerungen in Call of Duty: Modern Warfare. Als Highlight kommt ein Gunfight-Modus ins Spiel, den sich Fans bereits lange wünschen.

Daher stammen die Infos: Im Blog „This Week in Call of Duty“ haben die Entwickler von Infinity Ward die Features zusammengefasst, die schon heute Abend auf euch zukommen werden.

Dazu gibt es noch weitere Infos, die bekannt sind und schon bald in die Tat umgesetzt werden könnten.

Diese Neuerungen kommen heute

Wann kommen die nächsten Neuerungen? Jeden Dienstag, also auch heute am 14. Januar, werden die Playlists von Modern Warfare aktualisiert. Diesmal gibt es 3 Modi, die dazukommen:

Gunfight 3vs3: Dieser Modus wurden bereits vor kurzem angeteasert und kommt nun ins Spiel. Auf den kleinen Maps von Gunfight könnt ihr euch nun in 3er-Teams bewegen und gegenseitig bekämpfen

Dieser Modus wurden bereits vor kurzem angeteasert und kommt nun ins Spiel. Auf den kleinen Maps von Gunfight könnt ihr euch nun in 3er-Teams bewegen und gegenseitig bekämpfen Cranked: Der Modus versetzt euch in ein klassisches Team-Deathmatch mit einem besonderen Twist: Wenn ihr einen Kill gelandet habt, müsst ihr in kurzer Zeit einen weiteren Kill landen oder ihr explodiert

Der Modus versetzt euch in ein klassisches Team-Deathmatch mit einem besonderen Twist: Wenn ihr einen Kill gelandet habt, müsst ihr in kurzer Zeit einen weiteren Kill landen oder ihr explodiert Drop Zone: Hier müsst ihr mehrere Drop Zones halten und erobern. Killstreaks gibt es nur durch Care Packages, die abgeworfen werden. Wer die meisten Zonen hält, gewinnt

Im Ginfight könnt ihr jetzt auch im 3 gegen 3 gegeneinander antreten

Vor allem der Gunfight-Modus 3vs3 wurde von Spielern lange gewünscht. Nun kann man mit zwei weiteren Freunden zusammen die engen Gefechte erleben. Dabei wird der Kampf sicherlich noch enger, da man mit 3 Spielern seine Gegner besser einkesseln kann.

Hier gibt es mehr XP: Vom 17. Januar bis 19. Januar um jeweils 19 Uhr deutscher Zeit gibt es wieder doppelte XP und doppelte Waffen-XP. Es lohnt sich also noch das Wochenende etwas mehr zu zocken und Ränge aufzusteigen.

Welche Sachen dürften bald kommen? Infinity Ward arbeitet aktuell auch an diversen Bug-Fixes, die die Community aufregt. Dazu gehören Fehler rund um die Spieler-Kollision und heftige Glitches, wo Spieler unter die Map kommen.

Als neues Feature dürfte bald auch der Turniermodus in Gunfight zurückkommen. Er wurde im vergangenen Jahr in einer Beta getestet und eine Rückkehr wurde bereits angekündigt.

Zudem dürfte bald eine Tamagotchi-Uhr ins Spiel kommen, die bereits von ersten Spielern gesichtet wurde.

Zuletzt sorgte Modern Warfare für Aufsehen als sie eine Spendenaktion für die Waldbrände in Australien organisierten: