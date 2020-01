Hitzige Shooter wie Call of Duty: Modern Warfare können schnell mal frustrieren. Dann liegt es nahe, das Spiel einfach zur Seite zu legen. Aber Modern Warfare hat etwas, das bei Laune hält – findet zumindest unser Autor Benedict.

Was hält die Spieler bei Laune? Es geht um die Herausforderungen oder Challenges, die Modern Warfare bietet. Diese helfen dabei, immer wieder Ziele vorzugeben und „die eine Runde“ noch zu spielen.

Schon auf dem Weg zu Stufe 55 gibt es Herausforderungen für Skins, Karten und andere Kosmetika. Nach Erreichen von Stufe 55 gibt es dann die Offiziers-Herausforderungen – eine für jede weitere Stufe. Dazu kommt seit Season 1 auch noch der Battle Pass.

Die Offiziers-Herausforderungen liefern dabei zum einen Erfahrungspunkte und zum anderen ein exklusives Saison-Abzeichen, das sich verändert, je mehr Challenges abgeschlossen werden. Eine Art Ersatz für das Prestige-System, das Modern Warfare nicht mehr hat.

Challenges in Modern Warfare – Der Grund zum Spielen

Wie halten Challenges bei Laune? Ich habe im Gespräch mit vielen Freunden als auch mit anderen Spielern in der Redaktion mitbekommen, dass die Leute gerne einfach ein Ziel verfolgen. Es muss dabei nicht einmal ein ganz bestimmtes sein.

Wenn ihnen die Lust am Shooter gerade vergeht, weil sie ständig aufs Dach bekommen, schauen sie einfach in ihre Herausforderungen und suchen sich eine aus. Diese verfolgen sie dann, denn:

Selbst wenn sie verlieren, haben sie etwas erreicht

am Ende gibt es eine kleine Belohnung

so gehen sie viel entspannter in eine Runde

So helfen Herausforderungen auf lange Sicht: Ich spiele selbst gerne gut und strenge mich in den Runden immer an. Und wenn ich nicht gerade testen muss, wie gut sich Modern Warfare mit einem Controller spielt, schneide ich auch meist gut ab.

Manchmal läuft es aber einfach gar nicht – so ein richtig schlechter Tag einfach. Das kennt vermutlich jeder und dann hat man gute Lust, das Spiel einfach wochenlang nicht anzufassen.

Challenges bieten die Möglichkeit, noch einmal mit einem positiven Gedanken das Spiel abzuschließen, selbst nach einer Niederlage. Denn ich habe ja etwas erreicht.

Das hilft mir auch bei der Langzeitmotivation: Beende ich das Spiel mit einem guten Gefühl, starte ich es wahrscheinlicher noch einmal.

Challenges – Die „Karotte am Stock“

Warum treiben Challenges so viele Spieler an? Dazu kommt, dass die Challenges eben mit Belohnungen locken. Ich selbst lege nicht so wirklich viel Wert auf Kosmetika, außer auf die, die ich selbst wirklich hübsch finde.

Die saisonalen Abzeichen sind aber etwas Besonderes. Sie zeigen, dass ein Spieler es wirklich ernst damit meint, Modern Warfare zu seinem Lieblingsspiel zu machen. Ich habe Repsekt vor Spielern mit dem höchsten Abzeichen und muss zugeben, dass es mich auch ein wenig dazu antreibt, es ihnen gleichzutun.

Diese Belohnungen gibt es noch: Abzeichen und Waffen-Skins sind nicht das einzige, was durch Challenges und Herausforderungen bekommen werden kann. Es gibt sogar einige Operators, die erst durch bestimmte Voraussetzungen freigeschaltet werden.

Der Operator Krüger etwa benötigt 25 Finisher. Das läuft Hand in Hand mit der Vollstrecker-Medaille. Diese Voraussetzungen sind zwar keine direkten Herausforderungen, aber dennoch Ziele, die man verfolgen kann.

Was mich persönlich sogar noch ein wenig mehr anreizt, sind Waffen-Skins. Denn ich zeige gern, mit welcher Waffe ich wirklich Expertise habe. Dazu gibt es verschiedene Camos zum Freischalten – und am Ende stehen dann goldene Skins und das extrem seltene Damascus-Camo.

Das treibt mich bei Modern Warfare noch an

Weitere tolle Features: Die Challenges sind aber nicht das einzige, was mich am Spielen hält. Sie sind sogar nicht einmal der Haupt-Grund für mich persönlich. Ich selbst finde das Waffenschmied-Feature unglaublich gut.

Der Waffenschmied – die eigene Challenge

Was ist das für ein Feature? Mit dem Waffenschmied-Feature („Gunsmith“) lassen sich sämtliche Waffen von Modern Warfare vollkommen umbauen. Dabei entstehen geheime Waffen, die es im Spiel eigentlich gar nicht gibt.

Eine geheime Waffe ist etwa die MP5K.

Das Feature ermöglicht es, Waffen nach dem eigenen Geschmack anzupassen. Dabei lassen sich die Schießeisen aber auch richtig stark umbauen, wie die neue Holger-26 in das berühmte G36, das selbst der M4A1 in bestimmten Situationen den Rang ablaufen kann.

Das Beste am Gunsmith ist jedoch, dass ich richtig coole Setups basteln kann. Dabei lernt man auch gleich viel über die Waffen selbst. Vermutlich haben die meisten von euch schon einige meiner verrückten Tüfteleien hier auf MeinMMO gesehen.

Ich selbst habe es mir als Herausforderung gesetzt, möglichst abgefahrene Setups und Builds zu bauen, die trotzdem noch irgendwie funktionieren. Meine neusten Kuriositäten findet ihr hier: