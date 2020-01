Bei Call of Duty: Modern Warfare finden es einige Spieler in Ordnung, sich in einer Mauer zu verstecken. So können sie ahnungslose Opfer hinterrücks erledigen. Ein neuer Clip zeigt, dass sich die Cheater hier gar nicht so sicher fühlen sollten.

Was ist da bei CoD los mit den Wall-Hacks? In jedem CoD finden unfaire Spieler einen Weg, sich durch Hacks, Cheats oder Glitches einen ungwollten Vorteil zu verschaffen.

Im aktuellen Call of Duty: Modern Warfare haben Cheater eine ganz besonders gemeine Art gefunden, um normalen Spielern das Match zu verderben. Sie verstecken sich in Mauern oder außerhalb der Map und können locker alles abräumen, was sie vor die Flinte kriegen.

Ein Ground-War-Spieler wollte sich das nicht gefallen lassen und gab den Cheatern nun das, was sie verdient haben: Ein Ticket in den Spawn-Bildschirm – und das mit ihren eigenen Waffen.

Hier seht ihr die Perspektive eines feigen Cheaters hinter einer Wand auf der Map Shipment.

Cheater in Modern Warfare sind nicht in allen Wänden sicher

Wie hat er das gemacht? Um den Wall-Glitchern ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen, schnappte sich der Soldat einen Panzer.

Damit darf sich der Redditor „xBRITISHxM8x“ offiziell „examinierter Anti-Cheater“ auf seine Calling-Card schreiben.

Er fuhr mit dem Infanterie-Panzer zu einem typischen Wall-Hacker-Spot, grüßte kurz und schoss mit dem Geschütz durch die Mauern des unscheinbaren Häuschens, um insgesamt 3 Cheater aus dem Weg zu räumen. Oder eher aus der Mauer.

Das hat so gut funktioniert, weil das Geschütz des Panzers selbst ein bisschen cheatet zum Teil in der Wand des Hauses steckt.

Was sagen die Spieler dazu? Der Clip wird auf reddit von den Spielern gefeiert und die User sind sich einig: so wird man besten Cheatern fertig!

idakenplays auf reddit: „In Ground-War werde ich das jetzt jede Runde machen.“

RidDlevVrathh auf reddit: „Nicht der Held den wir verdienen, aber der Held den wir brauchen.“

Swig_McAle auf reddit: „Tut mir leid, aber ich liebe dich.“

Manche Spieler wollen sich den Trick merken und so noch mehr Cheater unter Druck setzten. Andere sind so angetan, dass sie Liebeserklärungen aussprechen oder fordern, dass „xBRITISHxM8x“ zum Ritter geschlagen wird.

Wenn ihr Tipps für den Ground-War braucht, schaut hier vorbei.

Modern Warfare kämpft aktuell mit einigen Problemen: Kaum ein Update vergeht, ohne das wieder irgendwelche neuen Bugs oder Glitches auftauchen. Sogar für ein CoD ist das mittlerweile schon ziemlich krass. Es wird zwar auch immer einiges gefixt, doch wenn manchmal selbst die Waffen und Wände nicht funktionieren, ist so manch ein Spieler verstimmt.

Auch wenn ein einzelner Spieler für Wochen einen bestimmten Modus ungestraft terrorisiert.

Wurdet ihr auch schon mal von einem Wall-Glitcher erledigt? Habt ihr vielleicht sogar ein Mittel gegen die feigen Cheater?