CoD Modern Warfare: Wall-Bangs – Was ist das und warum ist es unfair?

Spieler in Call of Duty: Modern Warfare klagen aktuell vermehrt über das sogenannte Wall-Banging, womit man Gegenspieler am komplett anderen Ende einer Karte erledigen kann, ohne sie überhaupt zu sehen. Was hat es damit auf sich?

Weiteres Glitch-Problem in Modern Warfare: Aktuell klagen zahlreiche Spieler über die gefühlt immer mehr werdenden Glitches im neuen Call of Duty: Modern Warfare. Wir hatten bereits vor Kurzem darüber berichtet: Sogar für ein CoD sind die Glitches in Modern Warfare mittlerweile zu krass

Nun sind Spieler auf ein weiteres Phänomen aufmerksam geworden, das zahlreiche Gemüter erregt und so manch einen Spieler nervt – das sogenannte Wall-Banging.

Wall-Banging – Ein nerviges Problem in Modern Warfare

Was ist Wall-Banging überhaupt genau? Wall-Banging bedeutet im Prinzip, dass man einen Gegner durch die Wand oder ein Hindernis hindurch mit seiner Waffe ausschaltet – teils sogar, wenn der Gegner sich am komplett anderen Ende der Karte befindet. Punkte, an denen das möglich ist, bezeichnet man dabei als Wall-Bang Spots.

Spieler finden dabei auf zahlreichen Maps im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare immer mehr solche Spots. Dabei spielt die Materialbeschaffenheit offenbar keine Rolle – durch eine solide Betonwand kann man an solchen Spots genau so durchschießen wie durch Holz.

Auf der beliebten Map Shoothouse kann man an einem Punkt beispielsweise Feinde am gegenüberliegenden Ende der Karte treffen und mit nur wenigen Schüssen ausschalten – trotz der enormen Distanz, der Wand und der dazwischenliegenden Hindernisse. Mit entsprechenden Aufsätzen wie Full Metal Jacket geht das Ganze noch schneller – besonders in den Hardcore-Modi.

Deshalb ist es unfair: Dass das Ganze generell unfair und in dieser Form mit Sicherheit nicht beabsichtigt ist, bedarf wohl keiner Diskussion. Doch das Wall-Banging kann stellenweise nicht nur unfair, sondern auch spielentscheidend sein, wie ein weiterer beliebter Clip auf Reddit beweist.

Dort wird ein das gegnerische Team in einem Gunfight-Match auf Cargo mit Hilfe von doppeltem Wall-Banging und der kurz eingeblendeten Silhouette durch Scharfschützengewehre ausgeschaltet. Gleich zu Beginn einer Runde und quer über die Map, bevor sie sich überhaupt bewegen konnten.

Die Runde war für sie also sofort verloren, nachdem das Match gestartet war. Kennt man solche Spots, haben die Widersacher im Prinzip kaum eine Chance.

Was sagen die Entwickler dazu? Bereits mehrere Spieler haben eigenen Angaben zufolge diese Problematik an die Entwickler herangetragen. Eine offizielle Reaktion seitens Infintiy Ward steht aber bislang aus.

Es bleibt also spannend zu sehen, wie Infinity Ward auf die sich häufenden Glitches inklusive dieses Phänomens reagieren wird. Bis dahin bleibt es jedoch ein Problem, auf das man definitiv ein Auge haben sollte.

Habt auch ihr mit diesem Problem bereits zu kämpfen gehabt? Welche Glitches nerven euch ganz besonders in Modern Warfare? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.