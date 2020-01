Heute Abend, am 28. Januar, bringt Call of Duty: Modern Warfare ein Playlist-Update mit neuem Futter für die Spieler. Es werden 3 Modi geändert und diesmal sind 2 neue mit dabei. Neben einer alternativen 2vs2-Gunfight-Variante mischen die Entwickler auch zwei der beliebtesten Spielmodi, Team-Deathmatch und Herrschaft.

Um die Soldaten bei Laune und am Spielen zu halten, denken sich die Macher von Call of Duty: Modern Warfare immer wieder neue Spielmodi aus oder bringen einen Modus von den älteren CoDs ins neue Spiel.

Mit dem Playlist-Update heute Abend, am 28. Januar, bringt der Shooter 2 neue Modi in die Rotation, die es in der Form bisher noch nicht bei Modern Warfare gab.

Einer dieser Modi ist eine Mischung aus 2 der beliebtesten Modi überhaupt. Infinity Ward möchte damit offenbar alle Spieler glücklich machen.

Season 1 ist bald durch – In der letzten Woche gibts Doppel-XP!

Team-Deathmatch und Herrschaft in einem Spielmodus ab 28.01.

Was bringt das heutige Playlist-Update? Insgesamt werden 3 Modi ausgetauscht. In der letzten Woche gab es kein Playlist-Update am Dienstag, da am Mittwoch das neue Update 1.13 veröffentlicht wurde.

Neu dabei:

Deathmatch-Domination

2vs2-Gunfight mit Loadouts

Shipment 24/7

Diese Modi verschwinden:

Capture the Flag

3vs3-Gunfight

Shoot oder Ship, egal

Deathmatch-Domination bringt die Spielertypen zusammen. Run&Gun-Builds dürften hier ebenso effektiv sein, wie Longshot-Builds.

Das bieten die neuen Spielmodi in CoD MW

Was ist Deathmatch-Domination? Dieser Modus kommt neu zu Modern Warfare und mischt zwei der beliebtesten Spiel-Modi mit Respawn – Herrschaft und Team-Deathmatch.

Wie möchte Modern Warfare damit alle glücklich machen? Ihr müsst die Flaggen halten, gleichzeitig gibt’s Punkte für Abschüsse. Der Modus bedient damit 2 unterschiedliche Spieltypen und dürfte den Run&Gunner genauso gefallen, wie Spieler mit einem eher gemächlichen Spielstil.

Während die Sprinter auf die Jagd gehen können, bleiben die ruhigeren Spieler in der Nähe der Punkte und verteidigen die Stellung gegen anrennende Feinde.

Die neue Armbrust kann euch helfen, die Punkte zu verteidigen. Hier ein paar Loadouts.

Was macht der 2vs2-Modus anders? Gunfight kehrt in der üblichen Größe zurück und wird wieder ein 4-Spieler-Modus. Doch das ganz normale Feuergefecht wird es nicht.

Denn ihr könnt euch mit dieser Variante eure Loadouts selbst zusammenstellen. Bisher bekamt ihr hier zufällige Waffen und Ausrüstung oder konntet euch zum Start herumliegende Waffen schnappen. Doch nun spielt ihr mit eurem eigenen Loadouts, ganz nach eurem Geschmack.

Wenn ihr direkt Lust auf ein paar Runden Feuergefecht bekommen habt, schnappt euch einen Kumpel und geht gemeinsam unsere Tipps fürs 2vs2 durch.

Shipment 24/7? Schon wieder? Die 24/7-Modi haben mittlerweile offenbar ihre eigene Rotation und wechseln regelmäßig zwischen „Shoot oder Ship, egal“, „Shoot House 24/7“ und „Shipment 24/7“.

Die Dauerschleife auf den vergleichsweise kleinen Maps ist bei den Spielern beliebt und es gab große Proteste, wenn mal die kleinen Karten aus der Rotation verschwinden.

Insbesondere Shipment bietet die besten Bedingungen, um Waffen zu leveln und viele Erfahrungspunkte zu sammeln. In der letzten Woche der verlängerten Season 1 aktiviert Infinity Ward Doppel-XP für alle Spieler. Wenn ihr noch Stufen des Battle Pass offen habt oder eine Waffe hochziehen wollt, spielt die 24/7-Rotationen auf den kleinen Maps. Es lohnt sich.

Shipment ist seit dem Start der Season 1 ein Dauerbrenner und verdammt stressig. Die Spieler stehen drauf.

Der Modus, den sich die Spieler für Season 2 wünschen

Mit dem neuen Modus bringt Modern Warfare frischen Wind in die Playlist, doch so manche Spieler warten auf einen anderen Modus, der nicht mal schnell in der Playlist landen wird – Battle Royale.

Wie wahrscheinlich ist ein Release mit Season 2? Ein Leaker meinte vor einigen Tagen, dass er deutliche Hinweise auf ein Release mit Season 2 sieht. Ob das kommt, wird sich zeigen. Doch die Hinweise verdichten sich.

Welchen Spielmodus wünscht ihr euch noch für Modern Warfare? Oder seid ihr mit den Standards zufrieden und spielt die verrückten Modi gar nicht so sehr, sondern lieber verrückte Waffen: