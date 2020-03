Call of Duty: Modern Warfare bringt ein Playlist-Update und schiebt den Spielern neue Feuergefecht-Modi zu. Nach dem Update am Dienstag-Abend sind für fast alle Team-Größen passende Modi verfügbar.

Was kommt da bei MW? Jeden Dienstag-Abend aktualisiert der große Shooter Call of Duty: Modern Warfare seine Playlist und bringt etwas frischen Wind in die Modi. Zusätzlich zu den größeren Updates mit neuem Content helfen die neuen Playlists, die Spieler bei Laune zu halten.

Diese Woche gibts eine neue Version des 1vs1-Duells und das 3vs3-Feuergefecht bekommt die normalen Gunfight-Regeln, statt dem „Only Sniper“-Modus, der aktuell verfügbar ist. Schaut euch an, was ihr diese Woche in den verschiedenen Team-Größen zocken könnt.

Viele Spieler sind gern im Team unterwegs, mittlerweile ist für fast alle Größen was dabei.

Playlist-Update bringt Feuergefecht in 3 Größen

Was kann ich alleine spielen? Mit dem Playlist-Update kommt wieder ein 1vs1-Feuergefecht ins Spiel. Das Duell wird auf kleinen Karten gespielt und es gibt eine besondere Regel: Das Radar funktioniert durchgehend und ihr seht direkt, wo der Gegner rumläuft. Der sieht euch aber auch.

Das zwingt zu einem temporeichen Spiel und bringt ordentlich Action in den Duell-Modus, in dem sich die Spieler sonst eher taktisch abklopfen und vorsichtig zugange sind.

Was können wir zu zweit angehen? Derzeit könnt ihr das Gunfight-Turnier angehen, das euch Belohnungen bringt, je nachdem, wie weit ihr kommt. Zum Start kämpfen 16 Teams in einem KO-System gegeneinander und die Sieger des Finales bekommen eine besondere Blaupause. Selbst für Spieler, die nicht ganz so weit kommen, gibts XP und Cosemtics.

Schaut euch unsere Tipps für Feuergefechte an. Hier findet ihr den Aufbau der meisten Maps und habt damit die Möglichkeit, Taktiken gegen starke Teams zu entwicklen.

Wie sieht es bei 3er-Teams aus? Auch als 3er-Team könnt ihr diese Woche wieder ein Feuergefecht starten, allerdings mit den Standard-Regeln der Gunfights. Nachdem es letzte Woche eine Playlist gab, in der ihr nur Scharfschützen-Gewehre nutzen konntet, bringt Modern Warfare hier jetzt das klassische Gefecht.

Größere Teams bringen größeren Spaß und mehr Chaos

Und wenn wir zu viert sind? Als Vierer stehen euch mehrere Möglichkeiten offen. Wenn ihr Bock auf Koop-Action habt, probiert doch mal den SpecOps-Modus aus. Mit diesen Tipps könnt ihr die Operationen meistern, obwohl der Schwierigkeits-Grad manchmal echt hoch ist.

Eine andere Option ist der Bodenkrieg. In diesem Mega-Modus könnt ihr mit einem 4er-Squad antreten und wieder bei euren Team-Kollegen spawnen. Dadurch wird das gemeinsame Vorgehen gestärkt und Kommunikation hilft euch zum Sieg. Auch hier haben wir Tipps, wie ihr der perfekte Soldat im „Ground War“ werdet.

Was können 5er-Teams machen? Obwohl der Modus derzeit mit 6er-Teams läuft, spielt als 5er am besten die 24/7-Playlist. Aufgrund der kleinen Maps ist es nicht so schlimm, wenn ihr einen Kameraden weniger im Chat habt. Mit guten Absprachen könnt ihr das locker kompensieren.

Wahrscheinlich bleibt hier die aktuelle Playlist „Dreckiges, altes Hausboot“ in der Rotation. Hier spielt ihr verschiedene Spiel-Modi auf den 3 kleinsten Karten des Spiels: Rust, Shoothouse und Shipment. Die kleinen Maps sind optimal zum Waffen leveln, derzeit solltet ihr euch die Striker 45 mal ansehen, die Battle-Pass-Waffe bekam einen ordentlich Buff.

Und ein voller 6er? Versucht als volles Team mal die taktischen Modi mit nur einem Leben, also Cyberangriff oder Suchen & Zerstören. In diesen Matches ist das Tempo normalerweise deutlich niedriger, als in den üblichen Spiel-Varianten und verlangt von euch taktisches Vorgehen, um die Bomben zu legen oder alle Gegner auszuschalten.

Im Cyberangriff könnt ihr sogar gefallene Team-Kollegen wiederbeleben. Die Kämpfe kriegen dadurch einen besonderen Charakter und auch ein Überlebender kann mit der richtigen Vorgehensweise die Wende bringen.

Mit kleineren Teams könnt ihr auch bald die „Warzone“ rocken. Ein konkretes Realease-Datum gibt es aber noch nicht.

Was, wenn wir noch mehr sind? Noch größere Teams heißt oft noch mehr Spaß, aber auch Stress, um alle zusammenzuhalten. Mit bis zu 10 Mann könnt ihr in dem großen TDM- oder Herrschafts-Modus loslegen und die Maps dominieren.

Wenn euer Team durch 2 teilbar ist, besteht auch die Möglichkeiten, gegeneinander zu spielen. Startet mal ein privates Match und testet eure Fähigkeiten im Kampf gegeneinander. So könnt ihr im Team trainieren und die Spielweisen eurer Kameraden besser verstehen und effizienter mit ihnen zusammenarbeiten.

Wie seit ihr unterwegs? Habt ihr ein größeres Team, das sich regelmäßig trifft oder schaut ihr vor jeder Runde in die Freundesliste, wer online gekommen ist?