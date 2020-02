CoD MW: Versteckter Buff im letzten Patch macht mäßige Waffe nun richtig stark

Bei Call of Duty: Modern Warfare gab es an der Waffe „Striker 45“ Buffs. Die standen nicht in den Patch-Notes zum Update, machen die Waffe aber nun super stark. Wir zeigen euch, was sich nach dem Patch verändert hat.

Das war der Patch: Am 25. Februar veröffentlichten die Entwickler Infinity Ward ein Update für Call of Duty: Modern Warfare. Dazu gab es auch Patch Notes, die von neuen Modi, Buffs und Nerfs berichten. Die wichtigsten Änderungen aus den offiziellen Patch Notes haben wir euch hier zusammengefasst.

Doch, wie sich herausstellte, haben die Entwickler nicht alle Änderungen in den Patch Notes erwähnt. Spielern fiel nun auf, was sich außerdem änderte:

So wurde die Maschinenpistole Striker 45 heimlich gebufft.

Und diese Buffs sind ordentlich. YouTuber TheXclusiveAce erklärt in einem seiner Videos, warum die Wumme plötzlich irre schnell und tödlich ist.

Striker 45 Update – 1-Burst-Kill

Was hat sich geändert? Offiziell wurde für die neue SMG Striker 45 die Reichweite und die ADS-Geschwindigkeit angepasst, damit sie zur Beschreibung des 300mm Poly-Laufs passt. Doch hinterm Vorhang ging es weiter.

Speziell geht es um das .45 Hohlspitz-Magazin bei der Striker 45. Nutzt man das, wird die Waffe zu einem Burst-Gewehr. Es schießt dann Feuerstöße mit jeweils zwei Kugeln.

Vor der Änderung benötigte man 3 Kugeln mit dieser Munition, um einen Kill zu landen. Dabei war egal, wo man einen Gegner traf. Doch es gab leichte Änderungen an den Schadenswerten, die jetzt große Auswirkungen auf die Waffe zeigen. Die Striker 45 ist nun viel stärker.

Wenn man jetzt, nach der geheimen Änderung in CoD MW, einen Gegner im Brustbereich oder Kopf trifft, führen bereits 2 Kugeln zu einem Kill. Dafür darf man sich maximal 25 Meter von dem anvisierten Gegner entfernt aufhalten.

Sprich: Mit einem einzigen Burst könnt ihr einen Gegner sofort aus den Latschen ballern, solange ihr in dessen Brust oder Kopf trefft.

Mit den 1-Burst-Kills habt ihr jetzt jede Menge Spaß – Vorausgesetzt, ihr zielt gut

Wie schnell ist das? Wenn ihr mit diesem 2-Schuss-Burst auf kurzer Distanz jemanden umlegt, ist die Time-to-Kill extrem niedrig. Nur 117 Millisekunden dauert es. TheXclusiveAce nennt das „lächerlich schnell“ – das sei fast doppelt so schnell, wie die durchschnittliche Time-to-Kill in Call of Duty: Modern Warfare.

Unklar ist, warum die Entwickler diese starke Änderung verschwiegen hat. Heimliche Änderungen gab es aber auch schon im Dezember.