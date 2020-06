Der YouTuber „Vikkstar123“ hat in Call of Duty: Warzone eindrucksvoll bewiesen, dass man nur mithilfe der Kali-Stöcke eine ganze Runde gewinnen kann. Wir zeigen euch, wie er das gemacht hat.

Darum geht es: In der Warzone könnt ihr nun Kali-Stöcke einsetzen. Das ist eine Nahkampf-Waffe, mit der ihr euren Gegner niederprügeln könnt. Ihr müsst dafür aber nah genug an den Feind herankommen und auf der Entfernung ist dieser mit einer Schusswaffe klar im Vorteil.

Die Kali-Stöcke sind in der Warzone aber gar nicht so schlecht, wie man denkt. Der YouTuber Vikkstar123 hat gezeigt, dass man damit sogar einen Sieg erspielen kann.

So gewinnt man die Warzone nur mit Kali-Stöcken

Das ist das Video: Im YouTube-Video von Vikkstar123 sieht man die komplette Runde. Knappe 24 Minuten geht der Clip:

Wie schaffen die Spieler das? Das Team arbeitet gut zusammen und geht meist gleichzeitig auf einen Gegner. Dadurch kann dieser sich nicht wirklich auf ein Ziel konzentrieren und wird regelrecht verprügelt.

Dazu tragen die Spieler noch Einsatzschilde. Damit können sie die Schüsse der Gegner vor ihnen gut abfangen und sich in Sicherheit bringen. Zusätzlich schützt der Schild von hinten, wenn er geholstert ist.

Der Spielstil des Teams war sehr defensiv. Sie versteckten sich zusammen in Häusern und flüchteten per Helikopter. Sie attackierten wirklich nur in den Momenten, wo sie selbst angegriffen wurden und zum Schluss, als sie den letzten Kill machen mussten.

Am Ende feierten die Spieler ihren Sieg lauthals und brüllten vor Freude. Laut Kill-Anzeige gab es insgesamt 11 Kills für das gesamte Team. Der Hauptgrund für den Sieg war wohl die starke Teamarbeit, denn nur damit konnten sie ihre Gegner überrumpeln.

Gibt es noch mehr solcher Challenges? Im Mai sorgte ein Schild-Trupp in Modern Warfare für Aufsehen. Sie kesselten einen Gegner mit ihren Schildern ein und ließen ihm dabei keine Chance. Das Ergebnis zeigte, dass die Einsatzschilde echt fies sein können.

Ein anderer Spieler erreichte ein unglaubliches Ziel. Er warf damals auf jeder Map in Modern Warfare zum Start der Runde ein Messer in die Luft und traf damit Gegner am Spawn der Feinde. In einem Clip wurden dann alle Kills aneinander geschnitten und es sah kinderleicht aus.