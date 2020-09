CoD MW & Warzone: Season 6 startet diesen Monat – Pro-Team verplappert sich

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Was steht mit der neuen Season an? Es gibt schon ein paar spannende Infos zur nächsten Content-Periode. Besonders für die Warzone klingen die geleakten, neuen Modi vielversprechend:

Dazu schreiben sie: „Feiert den Start der CoD Season 6 mit einigen eurer liebsten Streamer, CDL-Profis und mehr, in unserem 100.000 $ Turnier, das am 29. September startet.“

Ein Profi-Team der Call of Duty League spielt ein Turnier in der Warzone und schrieb dazu ein paar motivierende Worte zum Start der Season 6 von Modern Warfare . Dem Team ist dabei wohl entgangen, dass es noch kein offizielles Statement zur nächsten Season gab.

