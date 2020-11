Noch vor dem Start von Beyond Light spendiert Destiny 2 der auslaufenden Season 11 ein Finale in Form eines Abschluss-Events. Wirklich viel Zeit bleibt dafür aber nicht und es sieht ganz danach aus, als würde es bei uns zu einer richtig ungünstigen Zeit stattfinden.

Was hat es mit dem Event auf sich? Bei Destiny 2 bricht morgen, am 10. November 2020, ein neues Kapitel an. Mit der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts und der Season 12 startet das Spiel dann in sein 4. Jahr.

Doch bevor sich Hüter morgen in die neuen Inhalte stürzen können, will Destiny 2 noch die (noch) aktuelle Season 11, die Saison der Ankunft, mit einem Abschluss-Event ausklingen lassen. Doch wann geht es überhaupt los mit dem Saison-Finale?

Viele deutsche Hüter dürften das Event wohl nur auf YouTube erleben

Das ist aktuell die Frage, mit der sich zahlreiche Hüter beschäftigen. Denn viel Zeit bleibt Bungie dafür nicht mehr. Um 4:00 Uhr deutscher Zeit gehen am 10.11. bereits die Server offline für eine 14-stündige Wartung offline und direkt danach starten auch schon Beyond Light und die neue Saison der Jagd.

Wann startet denn nun das Abschluss-Event der Season 11? Offiziell hat Bungie leider im Gegensatz zum Live-Event in Season 10 kein genaues Datum oder Uhrzeit genannt. Auch ingame gab es keine Ankündigung dazu. Durch den Franchise-Chef Luke Smith wissen wir aber, dass es noch definitiv vor 4:00 Uhr des 10. November kommen sollte.

Denn Smith hat bestätigt, dass man die Season 11 mit einem kleinen Event abschließen möchte. Und bislang war das Saison-Finale noch nicht live.

Es gibt jedoch Hinweise dafür, dass das Event kurz vor dem Server-Down aktiv wird, was schade für alle deutschen und europäischen Spieler wäre. Denn das wäre mitten in der Nacht – wohl ab 1:00 Uhr des 10. November, also zu einer richtig ungünstigen Zeit.

Das spricht für diese späte Startzeit: Nach Meinung zahlreicher Spieler liefert der offizielle Ablaufplan für die große anstehende Wartung einen Hinweis auf den Event-Start.

So beginnen die Wartungsarbeiten bereits am 10.11. um 0:30 Uhr deutscher Zeit.

Und um 1:00 Uhr werden dann alle Hüter aus ihren Aktivitäten geschmissen und müssen ein kleines Update laden – laut Bungie als Vorbereitung für den Server-Down.

Danach kann man sich offenbar ganz normal wieder einloggen und noch bis 4:00 Uhr spielen.

Genau dieses Update um 1:00 Uhr dürfte in den Augen vieler Hüter das Event zum Saison-Finale aktivieren. Denn wozu sollte man sonst kurz vor einer riesigen 14-Stunden-Wartung noch ein Mini-Update herunterladen müssen? Auch der Preload für das große, nachfolgende Update 3.0.0.1 ist bereits auf der PS4 aktiv – ein nachgereichter, kleiner Fix dafür kommt also auch nicht infrage.

Die Pyramidenschiffe stehen in Destiny für die Dunkelheit.

Kurzum: Man geht aktuell stark davon aus, dass es bei uns in Deutschland um ab 1:00 Uhr morgens des 10. November mit dem Event losgeht.

Was erwartet uns beim Finale der Season 11? Auch das ist aktuell nicht bekannt. Offiziell hieß es, es wird nichts Abgedrehtes. Einfach ein bisschen mit den Kumpels im Turm chillen, bevor die Lichter ausgehen.

Vermutet wird, dass wir live Zeugen werden, wie die Dunkelheit mit ihren Schiffen beim Reisenden ankommt oder dieser sich möglicherweise heilt.

Seid ihr dabei? Für deutsche Hüter ist das eine sehr ungünstige Zeit, zu der sicherlich nicht jeder bereit ist, ins Spiel einzuloggen und im Turm mit seinen Zocker-Kumpanen zu chillen, wie Luke Smith das so schön ausdrückte. Es läuft also darauf hinaus, dass so mach einer sich das Event wohl eher zu einer passenderen Zeit am 10. November auf YouTube oder Twitch anschauen wird.

Wir von MeinMMO sind aber ebenfalls dabei und werden dann morgen über das Saison-Finale aus erster Hand berichten. Doch wie sieht es mit euch aus? Wäret beziehungsweise seid ihr zu solch späten Stunde noch beim Abschluss-Event der Season 11 dabei? Oder ist das für euch viel zu spät – selbst, wenn es Destiny ist?

