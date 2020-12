In Destiny 2 tut Bungie nun alles, damit ihr das Weihnachts-Event gewinnt

Bei Destiny 2 drohte die ganze Community an einem Event zu scheitern, ausgerechnet zu Weihnachten. Bungie greift jetzt ein und will den Grinch vertreiben.

Auch im MMO-Shooter Destiny 2 hat die besinnliche Weihnachtszeit begonnen. Während des Anbruch-Events 2020 wird fleißig gebacken, im Schnee getollt und Pakete geöffnet. Zusätzlich haben alle Spieler dabei die Aufgabe, zusammen für gute Weihnachts-Stimmung zu sorgen.

Am 22. Dezember hat MeinMMO jedoch berichtet, dass die Community droht, das Winter- und Weihnachts-Event zu verlieren.

Was ist passiert? Diese sogenannte „Anbruch-Stimmung“ gibt’s für das Verschenken von selbstgebackenen Plätzchen und Erledigen von bestimmten Aufgaben. Im Gegenzug steigt dann die Qualität der Geschenke in einer 10-stufigen Quest an.

Doch oh Schreck, in der Community hat sich der Grinch breitgemacht. Tagelang steckte die Hüterschaft bei Schritt 5 von 10 fest. Nur tröpfchenweise stieg das Stimmungs-Barometer und es zeichnete sich immer mehr ab, dass das hohe Ziel von einer Milliarde erzeugter Anbruch-Stimmung bis zum Event-Ende am 5. Januar 2021 rechnerisch unmöglich wird.

Die Hüter nehmen zu Weihnachten Reißaus

Den Hüter stellte sich dabei dann die Frage: Wie wird Entwickler Bungie reagieren? Wird den Hütern eine eiskalte Lektion erteilt oder gibt es den hilfreichen Griff unter die Arme?

So reagiert Bungie: Von jetzt an erhalten die Hüter aus allen Quellen dreifach so viel Anbruch-Stimmung. Das gilt seit der Nacht auf den 24. Dezember und hält bis zum Event-Ende an. Verkündet hat die frohe Kunde der „Bungie Help“-Account auf Twitter:

Warum hat die Community keine Lust Weihnachten?

Solche Community-Events sind in Destiny 2 keine Seltenheit. Seit Jahren gibt es immer wieder Aufgaben, bei denen alle Spieler zusammen einen Fortschrittsbalken durch ihre Taten nach oben treiben müssen. Doch so schlecht wie jetzt zum Weihnachts-Event 2020 stand die Community im Prinzip noch nie da.

Der Grund ist einerseits, dass es einfach sehr langweilig und repetitiv ist, gezielt Anbruch-Stimmung zu farmen. Anfangs ist Plätzchenbacken und dafür eine Event-Waffe zu erhalten noch spaßig – aber bei der erforderlichen Menge an Stimmung treten halt schnell Ermüdungserscheinungen ein.

Zudem ist ein Teil der Community gespannt zu sehen, ob Bungie den Hüter „erlaubt“ in einem solchen Event zu scheitern. Andere drücken durch die Nicht-Teilnahme ihren Frust über das lau aufgewärmte Winter-Event aus (via reddit).

Auch nicht förderlich ist, dass es kein klares Belohungs-Ziel gibt. Die Spieler wissen nur, am Ende wartet ein Geschenk mit der exotischen Stufe. Ob sich darin dann ein exotisches Item, gar ein neuer exotischer Meisterwerk-Katalysator befinden oder ob es einfach nur mehr Verbesserungskerne gibt, weiß keiner.

Schaffen die Spieler das Event nun doch? Den neusten Hochrechnungen zufolge ja! Ein Teil der Community scheint statt zu backen lieber Excel-Tabellen zu programmieren. Diese zeigen, dass die finale und exotische Geschenk-Stufe derzeit am 1. Januar 2021 geknackt wird – also 4 Tage vor Event-Ende.

Was haltet ihr davon, dass Bungie den Hütern jetzt unter die Arme greift – war das zu erwarten? Backt ihr selbst fleißig Plätzchen oder kommt bei euch selbst irgendwie keine Weihnachts-Stimmung auf?

