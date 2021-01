Destiny 2: So holt ihr euch den Wächter-Titel – alle Triumphe, Tipps

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Motivieren euch die Jagd nach Titeln oder trifft das so gar nicht euren Geschmack? Was kritisch bei den Hütern diskutiert wird, ist der Waffenruhestand und wie Bungie damit umgeht: Destiny 2 bringt alte Waffen als „neuen“ Loot zurück – Aber wie?

So rüstet Ihr den Wächter-Titel aus: habt ihr alle 11 Triumphe abgeschlossen, müsst ihr sie im Triumphe-Tab abhaken. Links unten erscheint dann die Meldung „Siegel abgeschlossen“. Klickt dann in das lila Feld und schon ist der Titel ausgerüstet.

Die benötigten Kills könnt ihr im Prinzip in allen Aktivitäten erledigen, nicht nur in Zorngeborenen-Jagden. Habt ihr einen favorisierten Farm-Sport könnt ihr sie Ort gezielt angehen oder sie im Laufe der Zeit einfach abarbeiten.

Ab Season 13 kommt ein neues Titel-System hinzu, das an das beliebte Prestige aus Call of Duty erinnert:

Spezielle Titel kann man sich in Raids oder dem PvP erspielen, aber jede Season kommt auch ein sogenannter saisonaler Titel dazu. Der heißt in Season 12 „Wächter“ (eng. Warden) und dreht sich um die Zorngeborenen-Jagd, Krähe und das Geheimnis rund um Falkenmond .

So funktionieren saisonale Titel : Besonders fleißige Hüter können sich in Destiny 2 coole Titel verdienen. Wer alle der harten Herausforderungen oder zeitaufwendigen Anforderungen schafft, schaltet einen Namenszusatz frei. Diesen Titel sehen alle anderen Hüter dann und wissen direkt, was für ein knallharter Hund ihr seid.

