Wer jetzt mit Destiny 2 neu anfängt, hat keine Chance, die Story zu kapieren

Destiny 2 hat vor Kurzem den Einstieg für neue Spieler erleichtert. Doch seitdem ist es für frisch gebackene Hüter aber auch kaum noch möglich, die umfangreiche Gesamt-Story des Spiels mit ihren vielen Details und Strängen zu verstehen.

Noch nicht lange dabei? Hier könnte es problematisch werden: Bei Destiny 2 steht nun die mittlerweile 13. Season vor der Tür. Im Rahmen der saisonalen Story kommt dort nun die Kabal-Kaiserin Caiatl offenbar als neuer, mächtiger Feind ins Spiel.

Doch wer ist diese mysteriöse Kabal-Kriegsherrin überhaupt?

Wie passt sie ins Setting?

Was war an Cayde-6 so wichtig und wer ist das überhaupt?

Oder der Vagabund? Oder Ikora – die nette Dame, die einfach nur im Turm steht und nie etwas tut oder sagt?

Was hat der Typ namens Krähe denn nun so schlimmes getan?

Warum trauern alle seit Jahren um einen toten Roboter?

Während langjährige Destiny-Spieler da durchaus noch den (zumindest groben) Überblick wahren, sind solche und ähnliche Details für neue Hüter, die erst vor Kurzem mit Destiny 2 angefangen haben oder gerade starten möchten, nicht wirklich einfach in ihrer vollen Tragweite (oder überhaupt) zu verstehen.

Denn auch wenn Bungie dem Spiel mit Blick auf frisch gebackene Hüter extra einen überarbeiteten Anfang verpasst hat, so sind seitdem leider auch viele Story-Zweige, wichtige Zusammenhänge und ganze Schicksale für Neulinge so schwer nachzuvollziehen, wie im Prinzip nie zuvor.

Gesamt-Story für Neulinge nur schwer verständlich – Woran liegt’s?

Das ist anders: Mit dem Release der jüngsten Erweiterung „Beyond Light“ und dem Start der Season 12 brachte Destiny 2 neue Inhalte ins Spiel, auch die Story wurde endlich wieder umfangreicher vorangetrieben.

Doch Destiny 2 kann Bungie zufolge nicht unendlich weiterwachsen und so sind parallel zum Erscheinen des neuen Content im November 2020 auch viele Inhalte aus dem Spiel rotiert – in die sogenannte Destiny Content Vault. Darunter waren unter anderem:

die gesamte Kampagne aus dem Grundspiel

Inhalte der ersten beiden DLCs „Fluch des Osiris“ und „Kriegsgeist“

zahlreiche Schauplätze samt den dazugehörigen Inhalten und Aktivitäten – auch Quests, Storys und einige Charaktere

Erzürnte Ikora vs. Kabal-Raumschiff – Neue Spieler bekommen das nicht zu sehen

Was ist das Problem? Das Problem liegt darin, das mit dem Wegfallen der vielen Inhalte nun wichtige Story-Stränge gekappt oder ganze tragende Säulen im Prinzip komplett aus dem Spiel verschwunden sind. Dadurch ist das Gesamtbild nur noch schwer nachzuvollziehen – zumindest in seiner gesamten Komplexität.

So hat die Kampagne des Grundspiels neue Hüter an die Welt sowie viele wichtige Ereignisse und Charaktere herangeführt. Ohne dieses Fundament, ist es nur schwer nachvollziehbar, warum beispielsweise der Tod von Cayde-6 so ein Gewicht hatte und warum die Krähe, also Uldren, nun so ein hartes Schicksal durchlebt. Oder wer überhaupt Imperator Calus war, der in enger Verbindung mit der Hauptantagonistin der neuen Season 13 steht. Oder welches Ereignis letztendlich die Flotte der Dunkelheit zu uns führte.

Ja, dieses Wissen ist nicht für jeden wichtig, Destiny macht vielen auch ohne tieferes Wissen über die ganzen Hintergründe Spaß. Und dieses Wissen ist auch nicht komplett verloren. Es gibt ja zur Not schließlich noch YouTube, wo man sich gute und kompakte Story-Zusammenfassungen anschauen kann.

Die tragische Story von Uldren ist echt spannend – Aber nicht unbedingt für neue Spieler

Das ist schade: Die Story war in den Augen zahlreicher Spieler noch nie die Stärke von Destiny – zumindest nicht im Spiel selbst. Doch Bungie bemühte sich über die Jahre, die Geschichte besser ingame zu erzählen, wichtige Story-Lücken zu schließen und offener Fragen der letzten Jahre endlich zu beantworten – und das klappte zuletzt auch immer besser, auch in Beyond Light.

Doch durch das Wegrotieren der Inhalte wird genau dieses alte Problem für neue Spieler wieder akut. Bungie hat eine riesige Welt mit tollen Geschichten geschaffen, doch einige dieser Geschichten sind für neue Hüter nun kaum noch nachvollziehbar – zumindest nicht in ihrer vollen Pracht, nicht in ihrem vollen Umfang. Und dadurch es ist auch schwerer, das Interesse für neue Geschichten zu wecken, da diese oft auf den alten Geschehnissen aufbauen.

Das sollte die Situation eigentlich verbessern

Der Einstieg für neue Spieler wurde schon mit dem Umstieg auf Free-to-Play für neue Spieler schwerer und unübersichtlicher. Damals hat die Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light zwar noch einen sehr großen Umfang geboten, doch es gab keinen roten Faden, an dem neue Spieler sich entlanghangeln konnten und der die ganzen spielbaren Inhalte für sie in der richtigen Reihenfolge ordnete.

Deshalb hat Bungie den Einstieg ins Spiel überarbeitet und Destiny 2 einen neuen Anfang spendiert. Schließlich ist mit der Grund-Kampagne auch fast die komplette Einführung in Destiny 2 weggefallen.

Nimmt frische Hüter jetzt zu Beginn besser an die Hand – der neue NPC-Charakter Shaw Han

Und ja, dieser führt neue Spieler jetzt tatsächlich viel besser an das Spiel heran – zumindest mechanisch.

Es gibt einen spürbaren roten Faden, der Neulingen Stück für Stück die Grundsätze des Hüter-Daseins näher bringt und die wichtigsten Mechaniken von Destiny 2 vorstellt.

Auch Story-technisch gibt es eine gute, kompakte Einführung – Diese fällt jedoch sehr rudimentär aus und geht praktisch kaum über ein etwas aufgeblähteres Gut gegen Böse hinaus.

Story-technisch ist Destiny 2 für Einsteiger deshalb nun ein Flickenteppich und man weiß vielerorts kaum, wofür man jetzt eigentlich genau gegen wen kämpft – man tut es halt für den Loot.

Deswegen gibt’s Hoffnung: Auch wenn jetzt erstmal viel Content weggefallen ist – die neuen Inhalte seit Beyond Light setzen auf eine deutlich direktere Geschichte. Bungie integriert viel von der Story via Cutscenes oder Dialogen während saisonaler Quests direkt ins Spiel. Zumindest der 2020 geschlagene, grobe Handlungsbogen, der dann 2022 in den DLC Lightfall mündet, dürfte also auch für neue Hüter gut verständlich sein.

Caiatl – Welche Geschichte hat sie wohl zu erzählen?

Es bleibt dabei zu hoffen, dass man die alten, leider teils wieder verworrenen Story-Stränge aufgreift und endlich auch deren nun lose Enden oder Abzweigungen zu einem roten Pfaden verknüpft. Ob dieser Ansatz gelingt, sehen wir dann in Teilen erstmals in Season 13, wenn wir (hoffentlich) mehr über die Beweggründe der Kabal, der Tochter von Imperator Calus, und die Dunkelheit erfahren.

Wenn diese Verknüpfung geschickt ist, wäre sie durchaus geeignet, die Wissenslücken der neuen Hüter teilweise zu schließen und das große Gesamtbild verständlich machen – zumindest um diesen Story-Strang.

Wie seht ihr das? Schaltet ihr bei der Destiny-Story generell auf Durchzug oder würdet ihr gerne wissen, warum und auf wen ihr da überhaupt ballert? Wie sehen frische Spieler das? Macht das Spiel es euch zu schwer, die große Story rund um Destiny zu verstehen?