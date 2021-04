Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 09.04.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 9. April um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 13. April um 19:00 Uhr.

Welche Karte ist aktiv? Der Endgame-PvP-Modus Trials of Osiris wird jede Woche auf nur einer Karte gespielt. Aktiv ist diesmal die Map “Die Todeskliffs” (eng. The Dead Cliffs).

Was ist in Destiny 2 los? Bungie hat jüngst für ganz schön Wirbel gesorgt. Ein kleiner Ausblick auf die im Mai startende Season 14 zeigte, welche Waffen einen Nerf kassieren . Ihr habt jetzt etwas Zeit um euch auf schwächere Handfeuerwaffen, Schwerter und Schrotflinten einzustellen. Über Buffs will man bald aber auch noch sprechen.

Destiny 2 erhält heute, am 9. April wieder Besuch vom kultigen Xur. Er hat garantiert exotische Waffen und Rüstungen für euch dabei. MeinMMO durchstöbert sein Inventar, verrät den Standort des Händlers und wirft auch einen Blick auf die Trials of Osiris, die zeitgleich starten.

