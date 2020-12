Zum Zweck dieses Fests wird es überall in Los Santos schneien. Für Spieler ist es jedes Jahr wieder ein Highlight, mit ihren getunten Karren durch den Schnee zu driften. Dass das in diesem Jahr dann auch noch mit einem Go-Kart funktioniert, dürfte eine erfrischende Veränderung sein.

Warum ist das gut? Bedenkt, dass auch in GTA Online das Weihnachtsfest vor der Tür steht. Einer der Gründe, warum der Dezember in GTA Online so gut wird.

In der Zeit könnt ihr euch auch gleich die 7 neuen Fahrzeuge anschauen, die es jetzt in GTA Online zu finden gibt .

So sichert ihr euch das Dinka Veto Classic: Damit ihr das Geschenk auch wirklich erhaltet, müsst ihr euch am kommenden Wochenende bei GTA Online einloggen.

Unklar war bislang, was das für ein Fahrzeug ist. Am 15. Dezember erklärte Rockstar Games im Zuge des größten Updates für GTA Online , dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Go-Kart handelt.

