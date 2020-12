In GTA Online gibt’s für kurze Zeit ein Geschenk – So holt ihr es jetzt

Wer also gerne seine Drift-Skills unter Beweis stellen will, kann das mit diesen kleinen Autos vermutlich ganz hervorragend.

Was ist los in GTA Online?

Wie lange ist das möglich? Die Aktion läuft nur an diesem Wochenende. In der Ankündigung für die Spieler schreibt Rockstar Games, dass man zwischen dem 18. und 20. Dezember GTA Online spielen soll, um das Geschenk abzuholen.

Was ist das für ein Geschenk? Alle Spieler können sich jetzt, kurz vor Weihnachten 2020, in GTA Online ein kostenloses Fahrzeug abholen. Im November starteten die Entwickler eine Heist-Challenge, bei der die Community 100 Millionen GTA-Dollar zusammenklauen musste. Weil dieses Ziel erreicht wurde, gibts nun das Go-Kart-Geschenk.

In GTA Online könnt ihr jetzt euer Weihnachtsgeschenk abholen, doch ihr müsst euch beeilen. Den Dinka Veto Classic gibt es nur am Wochenende kostenlos. So holt ihr euch das geschenkte Go-Kart.

