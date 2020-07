GTA Online schenkt euch jetzt das perfekte Fluchtfahrzeug

In GTA Online ist eine neue Bonus-Woche gestartet und ihr könnt so euch sogar ein kostenloses Fahrzeug abholen. Wir zeigen euch die Boni.

Welches Fahrzeug gibt es geschenkt? Es handelt sich hierbei um ein Gleitflugzeug. Der Nagasaki Ultralight ist in dieser Woche für euch kostenlos zu holen.

Zudem gibt es zahlreiche weitere Rabatte und Boni bei Fahrzeugen und Missionen. Ihr könnt also wieder ordentlich sparen und abräumen.

Wie lange gelten die Angebote? Nur eine Woche ist das Ganze gültig. Danach verfällt das Angebot und die nächsten Boni sind abzustauben. Bis zum kommenden Donnerstag könnt ihr also zuschalgen.

Perfektes Fluchtfahrzeug und Super-Sportwagen

Was macht den Gleiter so gut? Das Flugobjekt schwebt durch die Lüfte und ist dabei besonders leise. Ihr könnt sogar nicht mal von den Gegnern auf der Minimap gesehen werden.

Als Fluchtfahrzeug eignet es sich daher besonders gut. Der Nagasaki Ultralight ist in jedem Gelände einsetzbar und zudem ziemlich wendig. Wenn ihr also von einem Gegner verfolgt werdet, könnt ihr schnell in euren Gleiter steigen und verschwinden. Da der Gegner euch nicht auf der Minimap sieht, wird die Verfolgung umso schwerer.

Um diesen Gleiter geht es. Quelle: GTA Fandom Wiki

Dieses Fahrzeug könnt ihr gewinnen: Auch in dieser Bonus-Woche könnt ihr ein Fahrzeug im Casino gewinnen. Es steht auf dem Podium vom Glücksrad und mit viel Glück könnt ihr dadurch den Hauptgewinn abräumen.

In dieser Woche gibt es den Vagner-Sportwagen. Er gehört zu den schnellsten Flitzern in GTA Online und sollte in keiner Garage fehlen. Der Vagner ist vor allem in engen Kurven stark und gibt euch ein kontrolliertes Fahrverhalten.

Damit ist der Vagner vor allem in Straßenrennen gut und könnte euch bei den diversen Rennen ordentlich Geld einspielen.

Spieler vermuten, dass man das Podiums-Auto durch einen Trick garantiert erhalten kann.

Der Vagner steht aktuell auf dem Podium.

Welche Boni gibt es noch? Auch in dieser Woche gibt es wieder Modi, die besonders belohnt werden. Dazu gehören:

dreifache GTA-Dollar & RP auf den Stockpile-Gegner-Modus

zweifache GTA-Dollar & RP für Luftfracht

zweifache GTA-Dollar & RP für die Flugschule

Außerdem gibt es noch 50% Rabatt auf Hangars, Renovierungen und auf Dynasty-8-Garagen. Dazu kommt noch ein Rabatt von 40% auf diverse Fahrzeuge. Hier könnt ihr also eine Menge sparen.

Wenn ihr für die Fahrzeuge noch etwas Geld braucht, dann schaut euch doch unsere Tipps an, wie man in GTA Online schnell an Geld kommt. Wenn ihr diese Hilfen nutzt, dann könnt ihr euch schnell die Autos kaufen.