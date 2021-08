In GTA Online ist eine Schatzsuche mit Schatzkisten gestartet. 7 Stück sollt ihr sammeln, dann schaltet ihr ein Outfit frei. Für jede Kiste gibt es Geld. Wir zeigen euch die 30 Fundorte der Schatzkisten auf der Map.

Was ist das für eine Schatzsuche? Seit dem 26. August berichten Spieler darüber, dass sie Schatzkisten in GTA Online finden. Dataminer fanden bereits heraus, womit diese in Verbindung stehen. Ihr schaltet, wenn ihr sieben Stück sammelt, ein besonderes Piraten-Outfit frei.

Pro Tag könnt ihr allerdings nur eine Kiste sammeln. Und offenbar ist diese Kiste pro Tag für jeden Spieler am selben Fundort.

Schatzsuche für 7 Outfitteile – Fundorte der Schiffswracks

Wo sollt ihr suchen? Der Twitter-Kanal Wildbrick142 teilte eine Karte mit 30 Fundorten der Outfitteile auf der Map von GTA Online. Allerdings könnt ihr nur eine pro Tag (Ein echter Tag – nicht ein Tag im Spiel) finden und der Fundort ist für jeden Spieler gleich. Wenn also schon einer eurer Freunde an dem Tag eine Kiste gefunden hat, liegt eure auch dort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So sehen die Kisten aus: Wenn ihr selbst an der Schatzsuche teilnehmen wollt, dann müsst ihr nach kleinen Schatztruhen Ausschau halten. Sie fallen im Spiel kaum auf, weshalb ihr euch am besten nahe an den Fundort begeben müsst. Im Helikopter aus der Luft übersieht man sie leicht.

Das Bild zeigt eine Schatztruhe in GTA Online – Mit etwas Dreck bedeckt liegt die hölzerne Truhe auf dem Sand in der Nähe des Meeres

Seid ihr nah an einer der Schatztruhen, hört ihr im Spiel Töne, die einem Glockenspiel ähneln. Außerdem vibriert euer Controller, wenn ihr unmittelbar neben einer der gesuchten Truhen steht.

Was bringt die Schatzsuche? Ihr erhaltet pro Kiste, die ihr sammelt, 20.000 GTA-Dollar. Dazu gibt es RP, um euer Level zu erhöhen. Als Abschluss, wenn ihr sieben Kisten gefunden habt, schaltet ihr dieses besondere Piraten-Outfit frei. Das dauert dann mindestens sieben Tage, da ihr pro Tag ja nur eine Kiste sammeln könnt. Ihr müsst das aber nicht an sieben aufeinanderfolgenden Tagen tun, sondern könnt euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt.

Sollte es für den Abschluss nicht noch weitere GTA-Dollar geben, dann erhaltet ihr immerhin 140.000 GTA-Dollar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wo ist die Schatztruhe heute? 26. August

Hier findet ihr sie: Die Location der zu sammelnden Schatztruhe ändert sich jeden (echten) Tag.

Heute, am 26. August, findet ihr die Schatztruhe im Westen der Map. Ganz in der Nähe des Militär-Flughafens. An einem Stein in der Nähe des Wassers liegt die Kiste auf dem Sand.

Weitere Schatzsuchen in GTA Online für $ und Waffen

Was gibt es noch? Die Welt von GTA Online steckt voller Schatzsuchen. Die belohnen euch mit Geld, einem besonderen Hacker für den Casino-Heist, einem Radiosender, Revolvern oder einfach noch mehr Geld.

Hier auf MeinMMO findet ihr Guides zu den Schatzsuchen, die ihr lösen könnt. Erledigt ihr sie alle, winken viele Hunderttausend GTA-Dollar, starke Waffen und viele Level.

Wie gefallen euch die Schatzsuchen in GTA Online? Eine nette Abwechslung zwischen den vielen Heists und Missionen, oder nervt euch das Sammeln? Hättet ihr lieber alle Kisten an einem Tag zusammen oder findet ihr es spannend, jeden Tag neu zu suchen, wo sich der nächste Fundort befindet?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus. Wenn ihr lieber auf anderen Wegen eure Konten füllen wollt, dann schaut in unsere 13 Wege, um 2021 schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen.