Sogar der Xbox-Chef lobt Sonys neuen Super-Controller der PS5

Der neue DualSense-Controller der PS5 wird von vielen Nutzern und Testern mit Lob überhäuft. Auch der Xbox-Chef Phil Spencer hat nur positive Worte für das Werk von Sony. In einem Interview lobt er den Controller.

Was sagt Spencer? In einem Podcast von The Verge hat Phil Spencer über die neue Xbox, aber auch allgemeine Gaming-Themen gesprochen. In einem Abschnitt ging es auch um den neuen DualSense-Controller der PS5.

Der bekam bereits vor dem Release der neuen Konsole viel Lob und galt als das Aushängeschild der PS5. Und auch Spencer spricht positiv über ihn:

Ich applaudiere [Sony] dafür, was sie mit dem Controller gemacht haben. Nicht unbedingt für – nun, ich sollte nicht sagen nicht nur für die Besonderheiten – sondern für noch mehr als die Besonderheiten des Controllers.

Spencer betont außerdem, dass in der Industrie alle voneinander lernen und profitieren. Manche Besonderheiten sollen dabei spezifisch nur zu einer Plattform passen, während andere auch für den allgemeinen Markt interessant sind.

Der DualSense-Controller, der so viel positives Feedback bekommen hat.

Haptisches Feedback und Adaptive Trigger

Was macht den Controller so interessant? Schon vor dem Release der PS5 schwärmten bereits Entwickler von den Besonderheiten und Möglichkeiten des neuen Controllers.

Das Highlight ist das haptische Feedback. So sollt ihr beim Zocken Widerstand fühlen, je nachdem, was ihr im Spiel gerade tut. Als Beispiel diente für viele das Spiel Astro’s Playground, das spezifisch zur Präsentation des Controllers genutzt wurde:

Wenn Astro an einem Seil zog, fühlt man durch die Trigger-Tasten den Widerstand und es ist schwerer sie zu drücken

In einem Level trägt Astro ein Froschkostüm, das aufziehbare Federn in den Beinen hat. Beim Aufziehen dieser Federn für einen Sprung bieten die Trigger-Tasten ebenfalls Widerstand

Ähnliches soll man in vielen Spielen erleben, beispielsweise beim Schießen in CoD Cold War, beim Spannend eines Bogens in Horizon Forbidden West oder beim Bremsen in Gran Turismo 7. Alle Spiele, die von den besonderen Features des Controllers profitieren, findet ihr hier:

PS5: Alle bestätigten Spiele, die neue Features des DualSense-Controllers nutzen

Zudem sind die Vibrationen beim neuen DualSense feinfühliger und besser auf die Situationen abgestimmt. Auch das soll das Controller-Gefühl verbessern.

Was bietet der Controller noch? Neben dem besonderen haptischen Feedback bietet der Controller ein Touchpad, einen Klinken-Anschluss und ein eigenes Mikrofon. Das solltet ihr jedoch rechtzeitigen muten, da es standardmäßig immer aktiviert ist.

Zudem hat der neue Controller ein kleines und besonderes Detail, das jedoch die meisten übersehen.

Bekommt die Xbox auch einen haptischen Controller?

In dem Gespräch mit The Verge sagte Spencer auch, dass die Entwickler der Xbox die Augen nach neuen Technologien offen halten, sei es ein Controller, VR oder etwas anderes.

Der Xbox-Chef nannte in diesem Zusammenhang auch die Wii, die mit ihrem Release zu Kinect bei der Xbox und The Move bei Sony geführt hat. Ob Microsoft bald einen eigenen Controller mit haptischen Feedback wie Sony herausbringt, erwähnt der Chef jedoch nicht.

In einem anderen Interview sprach Spencer jedoch über das Thema Game Pass und einem möglichen Release für PS4 und PS5. Den schloss der Chef von Xbox nicht aus:

