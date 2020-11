Der DualSense-Controller der PlayStation 5 erntet von den ersten Testern bereits viel Lob – gerade für seine Funktionen. Doch auch das Design kann sich durchaus sehen lassen, selbst unter dem Mikroskop. Bei näherem Hinsehen lässt sich nämlich ein cooles Detail erblicken, das für besseren Grip sorgen soll.

Was hat es mit dem DualSense auf sich? In Kürze startet Sonys neue Next-Gen-Konsole PlayStation 5. Diese kommt mit einem neuen Eingabegerät, dem DualSense-Controller.

Da Sony bereits vorab einigen Medienvertretern und Influencern die PS5 zukommen ließ und das Zubehör dafür in den USA bereits erhältlich ist, konnten schon manche den neuen Controller ausprobieren – und die ersten Tester sind von der Technik des PS5-Controllers begeistert.

Doch auch das Design und die Detail-Verliebtheit werden beim DualSense durchaus gelobt. Warum, zeigt nun unter anderem der Reddit-User Thenadamgoes. Dieser hat sich einfach mal einen Mikroskop-Aufsatz geschnappt und sich die Oberfläche des PS5-Controllers mal genauer angeschaut.

Der DualSense-Controller

Grip-Oberfläche aus kleinen PlayStation-Symbolen

Um dieses Detail geht’s: Dabei kommt ein cooles Design-Detail zum Vorschein. Dafür braucht man zwar nicht unbedingt ein Mikroskop, doch es fällt erst bei näherem und sehr genauem Hinsehen auf. Vielen dürfte es deshalb bislang komplett verborgen geblieben sein.

Die Oberfläche des DualSense ist nämlich texturiert – doch nicht einfach mit einer zufälligen Körnung oder Muster, sondern mit den traditionellen PlayStation-Symbolen Dreieck, Kreuz, Kreis und Viereck, die ihr beispielsweise auch auf den Tasten findet.

Hier könnt ihr die Symbole sehen: Unter dem Mikroskop sieht das Ganze spektakulär aus:

Doch zoomt man nah genug ran, lässt es sich auch auf normalen Bildern erkennen:

Es gibt ganze 2 Schichten von Symbolen. Die beiden Schichten sind dabei unterschiedlich stark hervorgehoben.

Wozu das Ganze? Zum einen soll die texturierte Oberfläche für mehr Grip, also mehr Halt in den Händen der Spieler sorgen. Zum anderen vermuten einige, dass Sony damit Fakes und billige Kopien erschweren will. Denn eine solche Textur dürfte nicht wirklich leicht nachzumachen sein.

Übrigens, einigen Kommentaren in den entsprechenden Threads zufolge sollen auch die Faceplates, also die abnehmbaren Seiten-Abdeckungen der PS5, dieses Muster aufweisen – in den Augen einiger User wohl aus demselben Grund.

Das ist jetzt anders, als auf den ersten Bildern: Dass der neue Controller eine strukturierte Oberfläche hat, ist nicht wirklich neu. Bereits Mitte Juni war das auf einigen hochauflösenden Bildern zu sehen. Damals dachte aber so manch einer, es könnte sich möglicherweise um ein Vorzeige-Gerät handeln und dass es dann beim Endprodukt anders aussehen könnte.

Zwar bleibt die Textur offenbar erhalten, doch trotzdem unterscheidet sie sich zwischen den ersten Bildern und dem aktuellen DualSense. Auf den alten Aufnahmen ist zu sehen, dass die Textur eingestanzt war, also nach innen ging, und nur eine Ebene hatte. Die aktuellen Bilder zeigen, dass die Textur der Release-Version nun mehrere Ebenen aufweist und von der Oberfläche nach außen geht.

Was haltet ihr von diesem Detail? Coole Idee oder unnötige Spielerei? Was für Wünsche und Hoffnungen habt ihr an den neuen Controller? Der Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO hofft, dass er nicht wie bei der PS4 zu brutal für den neuen Controller der PS5 sein wird.