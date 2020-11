Nach PS4-Trauma: Ich hoffe, ich bin nicht zu brutal für den neuen PS5-Controller

Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO hofft, dass der bereits gefeierte DualSense-Controller der PlayStation 5 ihn bei einem speziellen Punkt auch noch überzeugen kann – der Haltbarkeit. Denn mit dem Vorgänger DualShock 4 hat ein er jahrelanges Drama erlebt.

So kommt der DualSense bislang an: Der offizielle Launch der PS5 findet zwar erst in einigen Tagen statt, doch Sony hat einige Exemplare der PlayStation 5 bereits an Medien und Influencer verschickt – inklusive des neuen DualSense-Controllers.

Und für das neue Eingabegerät gibt es bereits jetzt schon viel Lob von den ersten Testern. Hier einige Beispiele:

Der bekannte Gaming-Journalist Jason Schreier meint, dass der Controller „der Wahnsinn ist“ und sich „mehr wie ‚Next Gen‘ anfühlt, als jede grafische Verbesserung.“

Die Tech-Seite Tomsguide.com meint, das wäre „der coolste Controller, der je gemacht wurde“

Mike Williams vom USGamer sagt, dass der Controller der unglaublichste Teil der PS5 ist.

Die Seite Techcrunch.com schreibt, dass der DualSense „ein Game-Changer werden könnte“

Der YouTuber Dave Lee ist ebenfalls begeistert: „Ihr könnt mit geschlossenen Augen sagen, dass ihr über Wasser lauft, auf Sand tretet, euch auf Holz, Glas oder Metall bewegt. Das alles fühlt sich unterschiedlich an.“

Kurzum: Der Next-Gen-Controller kann bislang offensichtlich überzeugen und begeistern.

Der neue Controller der PS5

Mehr zu den ersten Eindrücken findet ihr hier: Nach PS5-Unboxing: Tester loben den Controller DualSense – Hier sind die Gründe

Hoffentlich kann der DualSense auch auf Dauer überzeugen

So blicke ich dem DualSense entgegen: Auch ich, Sven Galitzki, blicke dem DualSense voller Vorfreude und Spannung entgegen. Ich freue mich darauf, selber auszuprobieren, was das haptische Feedback und die adaptiven Trigger aus Spielen machen. Wie das Ding in der Hand liegt – für mich einer der wichtigsten Faktoren.

Doch all die neuen Features mal beiseite: ich bin auch enorm gespannt darauf, wie sich der PS5-Controller auf lange Sicht schlägt – nämlich bei der Haltbarkeit.

Das ist aktuell meine größte Hoffnung beim neuen Controller: Vor allem bin ich aufgrund eines persönlichen Traumas mit dem Vorgänger des DualSense auf die Langlebigkeit eines bestimmten Bauteils im PS5-Controller gespannt. Denn nur wenige Monate, nachdem ich den DualShock 4 in den Händen halten durfte, hatte ich im Prinzip nur einen wirklichen Wunsch an den Nachfolger:

Sony, macht bitte die Trigger-Tasten haltbarer!

Hoffentlich halten die Trigger-Tasten beim DualSense besser, als beim DualShock 4

Das steckt hinter meinem Controller-Trauma auf der PS4: Mit dem PS4-Controller, dem DualShock 4, habe ich ein regelrechtes persönliches Drama erlebt. Denn ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich die Trigger-Tasten R2 und L2 an meinen 5 Standard-Controllern tauschen musste.

Es gibt genau einen Controller (meinen letzten Stadard-DualShock 4), bei dem die Schulter-Tasten seit nun mehr 8 Monaten halten. Hier war die Halterung des Triggers aber bereits etwas anders geformt. Zuvor musste ich mich ungefähr alle 3 Monate auf Ebay begeben und dort Nachschub besorgen – und das seit ich die PS4 habe. Denn die verdammten Trigger brechen bei mir, als wären sie aus Millimeter-dünnem Holz und hätten eine vorgesehene Sollbruchstelle, die ich zu 100 % mit meiner Handform und meinem Druckmuster treffe.

Für mich ein häufiges Bild beim DualShock 4

Hier einige Überbleibsel

Und es sind wirklich nur diese beiden Tasten. Mit dem Rest des Controllers habe ich noch nie Probleme gehabt. Weder mit den Analog-Sticks, noch mit dem Touch-Feld, dem Steuerkreuz oder den übrigen Tasten. Nicht ein einziges Mal.

Und auch, wenn mich viele dafür belächeln und meinen, ich wäre zu brutal beim Spielen oder hätte zu viel Kraft – vergleichbare Probleme habe ich nirgendwo anders. Weder auf den Tastaturen meiner Computer, noch an meinem Flightstick oder auch nur einem der Xbox-Controller, die ich am PC nutze. Auch an der PS3 oder der Nintendo Switch hatte ich dieses Problem übrigens nie.

Zudem kenne ich einige andere Spieler (vor allem Shooter-Spieler) in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis die über dieses Problem klagen – wenn auch nicht jeder in der gleichen Intensität. Das Ganze sieht vielleicht nach einem individuellen Problem aus, aber ein absoluter Einzelfall bin ich zumindest schon mal nicht.

Der linke Trigger – für mich einer der wichtigsten Punkte beim neuen DualSense

Und auch sonst sei gesagt (und ja, ich sehe den Rest der Redaktion schon lachen):

Ich gehe sehr sorgsam mit jeglichen elektronischen Geräten um und pflege diese regelmäßig und penibel (Ja, wirklich! Keine Ausrede)

Jeder, der mich kennt, weiß: ich bin ein super-entspannter Zocker. Ich ärgere mich nie über Niederlagen, misslungene Aktionen oder blöde Fehler – egal ob durch mich oder durch andere

Ich lasse entsprechend nie meinen Frust an Controllern oder anderen Peripherie-Geräten aus, haue da nicht drauf, werfe nichts durch die Gegend oder gegen Wände

Nein, ich habe keine Hulk-Hände, mit denen ich Kokosnüsse oder Schädel knacken kann. Im Gegenteil – ich verrichte sehr oft auch filigrane Arbeiten damit

In diesem Sinne also nochmal: Ich freue mich riesig auf die PS5 und den DualSense samt all seinen coolen Features. Doch mein größter persönlicher Wunsch an den neuen Controller ist und bleibt: Hoffentlich halten bei mir die Trigger-Tasten länger als beim Vorgänger-Modell.

Die PlayStation 5 mit dem DualSense-Controller

PS5-Controller läuft auf anderen Plattformen, aber ausgerechnet mit PS4 nicht

Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr vergleichbare Probleme mit dem DualShock 4 gehabt und hofft auf Besserung? Oder bin ich hier wirklich so ein merkwürdiger Sonderling?

Gibt es vielleicht andere nervige Dinge bei der PS4 oder ihrem Controller (mal abseits der Lautstärke), von denen ihr euch wünscht, dass sie mit der PS5 behoben werden? Was sind eure größten Hoffnungen und Wünsche bei der neuen PlayStation 5? Lasst es mich und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Übrigens, bis auf meine Controller-Hoffnung blicke ich dem Launch der PS5 ganz entspannt entgegen: Ich habe keine PS5 zum Launch – Doch ist das wirklich so schlimm?