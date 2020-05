Entwickler schwärmt, dass ihr auf der PS5 bald jeden Regentropfen merken werdet

Sony hält sich vor dem PS5 Release weiterhin bedeckt. Nun hat aber ein Entwickler im Podcast erklärt, dass der Regen in Spielen auf der PlayStation 5 bald ein völlig neues Erlebnis werden könnte.

Woher stammen die Informationen? Im Podcast Play, Watch, Listen sprach Alanah Pearce von IGN mit Komponisten Austin Wintory, Game Designer Mike Bithell und dem Synchronsprecher Troy Baker.

Dabei kamen sie auf die Engine der PS5 und den PS5 Dualsense Controller zu sprechen.

PS5 Engine soll enorme Audio-Möglichkeiten bieten

Komponist Wintory sagt im Podcast, dass die neuen Entwicklungen für ihn als Audio-Designer absolut großartig seien. So erklärt er im Podcast:

Wenn du in einem Unwetter steht, dann war vorher jemand draußen und hat das aufgenommen (…) als Stereo Audio. (…) NextGen wird die Möglichkeit bieten, jeden einzelnen Regentropfen dazuzustellen und die Hardware kann Millionen Regen-Events steuern, was exponentiell immersiver ist. Austin Wintory, Quelle: Podcast auf Playwatchlisten.libsyn.com (1:22:30)

Warum ist Audio-Technik für die PS5 so wichtig? Vor allem, so Wintory, sei die neue Hardware für Audio-Designer sehr wichtig. Diese bekommen so eine ganz neue Möglichkeit mit Geräuschen und Umweltbedingungen zu arbeiten. Für Spieler sei das viel intensiver, weil sie so das Wetter ganz anders wahrnehmen können:

Vorher hatte man eine große Klangmasse gehabt, die man als Regen dargestellt habe.

Die PS5 und NextGen böten die Möglichkeit, dass man jeden einzelnen Tropfen visualisieren könne, was für die menschliche Wahrnehmung ein völlig neues Erlebnis sei.

Ein Schlüssel sei neben der neuen Hardware auch das verbesserte 3D-Audio.

PS5: 3D-Audio könnte wichtige Rolle spielen

Was ist 3D-Audio? Sony setzt auch bei der PS5 auf 3D-Audio. Mit dieser Technik lassen sich einzelne Geräusche präzise in einem virtuellen Raum platzieren.

Jede einzelne Klangquelle, wie hier zum Beispiel die Regentropfen , bekommt eine bestimmte Position im Raum zugeordnet.

Schon im offiziellen Stream Anfang April zur PS5 hatte Sony damals unter anderem erklärt, welche wichtige Rolle Audio bei NextGen spielen werde. Und nicht nur Audio soll besonders werden: So zeigte sich auch Epic-Chef Sweeney von den Möglichkeiten der SSD der PS5 begeistert.

PS5 Dualsense Controller könnte euch den Regen spüren lassen

Im Anschluss erklärte Game Designer Bithell, dass der PS5 Dualsense Controller enormes Potential besäße:

Ihr werdet es lieben, was ihr mit dem Controller auf der PS5 machen könnt, die Dualsense-Fähigkeiten: Wahrnehmung. Die Regentropfen-Sache zum Beispiel, die Demos waren echt vielversprechend. Game Designer Mike Bithell, Game Designer. Quelle: Playwatchlisten.libsyn.com (1:22:50)

Bithell entschuldigte sich außerdem, dass er nicht mehr verraten könne. Denn viele Informationen ständen noch unter NDA, dürfe er also noch nicht verraten.

Die Regentropfen, die Wintory vorher erläutert hatte, könnten mit der Haptik des Controllers möglicherweise noch einmal eine ganz neue Form der Wahrnehmung bekommen. Das ist aber reine Spekulation, da der Entwickler nicht sehr viel sagen durfte.

Was steckt hinter den Fähigkeiten des Dualsense? Schon in einem Patent von Sony wurde erklärt, dass die Haptik des Dualsense-Controller auf einem ganz anderem Level stehen könnte, als noch beim Dualshock 4. So erklärt ein Patent von Sony, dass der PS5 Controller eure Gefühle bewerten können soll.