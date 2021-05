Am 7. Mai startete das neue PvP-Spiel Hood: Outlaws & Legends in den Early Access. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat das Spiel gestern ausprobiert. Obwohl es ihm auf Anhieb viel Spaß gemacht hat, gibt es jedoch zwei große Kritikpunkte, die unbedingt angegangen werden müssen.

Was ist Hood? In diesem neuen PvEvP-Spiel geht es darum, dass zwei rivalisierende Banden aus je 4 Spielern versuchen, dem Staat einen Schatz zu klauen und ihn ins eigene Dorf zu bringen, ebenso wie Robin Hood damals in den Sagen die Reichen bestohlen hat.

Konkret müssen die Spieler dem Sheriff, einem starken NPC, den Schlüssel zur Schatzkammer klauen, die Schatzkammer finden und öffnen und dann den Schatz zu einem Ort bringen, von dem aus dieser Abtransportiert wird. Dabei stören jedoch viele NPCs und natürlich auch das gegnerische Spieler-Team.

Wie ist das Spiel? Ich habe inzwischen knapp 5 Stunden mit dem Spiel verbracht und dabei viele lustige Runden erlebt. Besonders die rasante Action mit dem Kampfsystem und die vielen strategischen Möglichkeiten rund um Capture-Points und die verschiedenen Aufgaben im Spiel haben mich beeindruckt.

Doch leider habe ich auch auf Anhieb 2 große Schwächen ausgemacht, an denen die Entwickler unbedingt schrauben sollten. Aber der Reihe nach.

Eine Video-Vorstellung zu Hood könnt ihr euch auch bei unseren Kollegen von der GameStar anschauen:

Völlige Überforderung am Anfang, steile Lernkurve in Match 3

Wie verläuft der Einstieg in Hood? Hood startet mit einem Tutorial, das ihr abschließen müsst und nicht überspringen könnt. Dabei lernt ihr die wichtigsten Basics, wie das Ausschalten von Feinden und die generellen Gameplay-Mechaniken rund um Schlüssel und Schatztruhe.

Richtig cool dabei ist, dass ihr zwischendurch in die Rolle von allen 4 spielbaren Charakteren schlüpft:

Robin ist ein Bogenschütze und kann Feinde mit einem voll aufgeladenen Kopfschuss sofort töten

Marianne ist die Jägerin und kann sich unsichtbar machen und Feinde direkt meucheln

Nahm ist Mystiker und kann Verbündete heilen

John ist der Nahkämpfer und kann sich für eine gewisse Zeit richtig tanky machen

In einem Match kann es sinnvoll sein, jeden Charakter einmal einzusetzen, da jeder spezielle Boni bringt. John beispielsweise kann Tore mit roher Gewalt anheben, während Robin besonders gut für Übersicht sorgen kann. Allerdings ist es auch möglich, dass alle 4 Teammitglieder den gleichen Charakter nutzen.

Das sind die 4 spielbaren Charaktere.

Das erste Match: In meine erste Runde bin ich zusammen mit 3 Freunden im Voice-Chat gestartet und wir spielten natürlich alle einen anderen Charakter. Als Waldläufer/Jäger-Main in MMORPGs habe ich selbstverständlich Robin als Charakter gewählt.

Wir alle hatten zu diesem Zeitpunkt keine Erfahrung mit dem Spiel. Entsprechend chaotisch lief die erste Runde.

Einer meiner Freunde, der den Mystiker Nahm spielte, rannte direkt los und verprügelte den ersten Dorfbewohner, den er sah. Daraufhin schlug das ganze Dorf Alarm und wir mussten erstmal sämtliche NPCs verprügeln, statt uns vorsichtig in Richtung Burg zu schleichen. Das war mit Abstand das dümmste, was wir den Abend über gemacht haben.

Denn während wir noch mit den NPCs kämpften, war das gegnerische Team längst in der Burg und stahl dem Sheriff bereits den Schlüssel, was bei uns für Panik sorgte.

Lasst euch im Spiel nicht von dem Tor zerquetschen.

Allerdings waren wir auch von der Karte dermaßen erschlagen, dass wir trotz großer leuchtender Hinweise, wo sich gerade der Schlüssel befindet, nicht wirklich zu den Gegnern aufschließen konnten. Im Eifer des Gefechts ließ unser John zudem das Tor zu früh fallen, was unsere Marianne kurzerhand köpfte. Dumm gelaufen!

Glücklicherweise gibt es einen Respawn-Timer von wenigen Sekunden und verschiedene Spawn-Punkte auf der Karte, die man erobern kann. Die haben wir übrigens erst so richtig in Runde 3 wahrgenommen, zuvor respawnten wir immer in dem Dorf am untersten Ende der Karte.

Bei unseren Bemühungen irgendwie über die Karte zu der feindlichen Spielergruppe zu kommen, zogen wir die Aufmerksamkeit dutzender NPCs auf uns, die nach und nach unsere Gruppe auseinandernahmen. Ich habe noch irgendwie die Gegner erreicht und sogar einen Kill hingelegt, aber dann war die Runde 1 auch schon verloren.

Steile Lernkurve und richtig viel Spaß durch actionreiche Kämpfe

Wie liefen die nächsten Runden? Immer besser. Wir errungen in Match 2 einen Sieg – allerdings einen dreckigen.

Zum Ende einer Runde muss man mit einer Seilwinde den Schatz auf das eigene Boot bringen. Blöd nur, wenn man genau dabei getötet wird. Denn so konnten wir direkt die Seilwinde nutzen und so den Schatz stehlen, den die Gegner uns quasi brachten.

Je länger wir spielten, desto mehr fingen wir an Taktiken zu entwickeln und gemeinsam und mit einem Plan über die Karte zu laufen. Wir eroberten die Spawn-Punkte oder schafften es zuerst den Schlüssel zu klauen.

Eines der wichtigsten Learnings für uns war, dass man den Schatz immer in der Nähe seines ursprünglichen Respawn-Punktes abgeben sollte. Denn selbst wenn die Feinde dann alle anderen Eroberung punkte kontrollieren, hat man noch immer einen recht kurzen Laufweg.

Jede Map bietet verschiedene Capture-Points und Orte, an denen man den Schatz sichern kann.

Wie laufen die Kämpfe ab? Hood setzt auf ein sehr actionreiches Kampfsystem. Ihr müsst also mit euren Angriffen genau zielen. Zudem gibt es die Möglichkeit zu blocken und mit einem Sprung auszuweichen.

Durch die vielen NPCs und die anderen Spieler geht es zwischenzeitlich richtig actionreich und chaotisch zu. Wer jedoch möchte, kann durch das Meucheln von Marianne oder die Headshots von Robin eher heimlich und taktisch an die Sache herangehen. Beides funktioniert problemlos.

Wird das Gameplay nicht irgendwann vorhersehbar? Möglich, wobei ich nach 5 Stunden und etwa 10 Spielrunden sagen kann, das die Entwickler sich zumindest ein paar Gedanken gemacht haben:

Es gibt verschiedene Maps, die teilweise sehr unterschiedlich aufgebaut sind

In jedem Match läuft der Sheriff, dem man den Schlüssel stehlen muss, einen anderen Weg

Die Schatzkammer befindet sich immer an einem anderen Ort

Das sorgte insgesamt schon für viel Abwechslung in den ersten Runden Hood. Mehr zum Thema Abwechslung im Spiel erfahrt ihr in unserem Entwickler-Interview: In Hood: Outlaws and Legends laufen Raubzüge nicht so wie geplant – Und das ist gut.

Große Probleme im Matchmaking und der Balance

Was war nicht so gut bei Hood? Schon in meinem ersten Match ist mir das miese Matchmaking aufgefallen. Wir waren zu viert unterwegs und hatten alle die Stufe 2, die man automatisch erreicht, wenn man das Tutorial verlässt. In Runde 1 jedoch trafen wir auf Spieler der Stufen 37, 20, 14 und 2. Kein Wunder also, dass wir hoffnungslos untergegangen sind.

Denn mit höheren Stufen schaltet man neue Talente für die spielbaren Charaktere frei. Deshalb ist es gleich doppelt ärgerlich, wenn erfahrene Spieler direkt mit Anfängern zusammengeworfen werden.

Auch in den Runden danach trafen wir auf Feinde der Stufen 20, 30 und sogar 45. Um dem ganzen ein bisschen Kontext zu geben: Nach 5 Stunden bin ich auf Stufe 19, ein Kollege levelte durch mehr Kills und Schlüsseleroberungen jedoch etwas schneller. Trotzdem werden diese Spieler mindestens 8 Stunden auf dem Konto gehabt haben, während es für uns die allererste Runde war.

So sah unser erstes Match aus.

Das zweite große Manko für mich ist die Balance. Das betrifft vor allem den Charakter John, der durch das Öffnen der Tore super wertvoll für das Team ist und gleichzeitig durch seine Ultimative Fähigkeit vorübergehend nahezu unkillbar wird.

Hier allerdings sehe ich die Hoffnung, dass die Entwickler schnell eingreifen.

Matches ohne Voice machen weniger Spaß: Nach meinen ersten Runden mit Freunden im Voice habe ich inzwischen auch 3 Matches ohne sie gespielt. Und die haben mir kaum Spaß gemacht.

Denn die präzisen Absprachen, wer wohin geht und wo sich die Gegner befinden, lassen sich zwar theoretisch mit den Ingame-Markierungen durchführen, was aber viel zu selten von meinen Mitspielern genutzt wurde. Alle 3 Runden waren irgendwie lieblos und hätte ich nur so gespielt, wäre ich von Hood wohl nicht so begeistert gewesen.

Hier muss ich gestehen, dass das nicht unbedingt ein Problem ist, dass Hood: Outlaws & Legends für sich exklusiv hat. Auch in anderen PvP-Spielen sind Absprachen wichtig. Aber gerade hier, wo man auch mit Schleichen und Hinterhalten arbeiten kann, hab ich die fehlende Kommunikation sofort bemerkt.

Wenn ihr also Hood spielen möchtet, empfehle ich euch es mit einer guten Gruppe im Voice zu tun.

