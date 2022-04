Ihr könnt auf der PS5 jetzt Rasen mähen – Ist komplexer, als ihr denkt

Leichte Kritik gibt es am geschäftlichen Teil des Spiels, der nicht wirklich tief in die Materie eines Lohnarbeiters eingeht. Im Fokus steht hier das Mähen.

Das erwartet euch: Schärft eure Klingen und füllt den Tank. Nach der Installation könnt ihr euch in einem kleinen Tutorial austoben. Sucht eins der Gefährte aus, fahrt damit vom Anhänger herunter und tuckert rüber zum Rasen. Ein Kunde gibt an, wie kurz das Grün geschnitten werden soll. Stellt den Mäher auf die entsprechende Höhe ein und dann gehts auch schon fast los.

Rasen was? Für so ziemlich jede Tätigkeit gibt es ein Simulator-Game, das euch möglichst realistisch an die Hand nimmt. So findet ihr Busfahr-Simulatoren, Auto-Mechaniker-Simulatoren und selbstverständlich auch den Powerwash-Simulator, der sogar einen Koop-Modus mitbringt.

Insert

You are going to send email to