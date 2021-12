Putz-Simulator ist 99 % positiv auf Steam – Hat jetzt einen Koop-Modus

Simulatoren sind das Genre, in dem alles mögliche an skurrilem Zeug erschaffen wird. Einer der seltsameren Vertreter ist der PowerWash Simulator, den es seit Mai 2021 auf Steam gibt. Jetzt hat dieser einen Koop-Modus bekommen und der begeistert die Spieler.

Was ist das für ein Spiel? PowerWash Simulator erschien bereits am 19. Mai im Early Access auf Steam. Dort betreibt ihr ein eigenes Hochdruckreiniger-Geschäft und erledigt auch selbst die entsprechende Arbeit. Das Ziel sind zufriedene (und saubere) Kunden.

Im Karriere-Modus sollt ihr eure Nachbarschaft in „Muckingham“ säubern und dabei euer Putz-Imperium aufbauen. Je besser und schneller ihr die Autos, Häuserfronten und mehr reinigt, desto mehr Punkte gibt’s.

Im Challenge-Modus müsst ihr besonders schnell oder genau putzen. Verschiedene „Gegner“ wie Moos, Schimmel und Graffiti stellen dabei unterschiedlich große Herausforderungen dar. Der freie Modus lässt euch nach Belieben ausprobieren. Mit Kosmetika könnt ihr euer Werkzeug individualisieren.

Seit dem 2. Dezember hat der PowerWash Simulator zudem einen Multiplayer-Modus in der Beta. Mit dem kostenlosen Update könnt ihr online im Koop einem Freund helfen oder mit bis zu 6 Spielern im freien Modus Dinge putzen.

„Keine Ahnung, warum dieses Spiel so entspannend und befriedigend ist“

So gut kommt PowerWash Simulator an: Seit Release hat der Simulator 98 % positive Stimmen bei 12.200 Reviews und ist damit „äußerst positiv“ (via Steam). Die kürzlichen Rezensionen sind mit 99 % sogar noch ein Stück besser, denn der Koop-Modus war ein oft gewünschtes Feature.

Viele Fans schätzen den PowerWash Simulator für das entspannte Gameplay. Obwohl es sich de facto um Arbeit handelt, nutzen viele Spieler den Simulator, um nach der Arbeit zu entspannen. Das Zusammenspiel aus einfachem Gameplay und verschiedenen Herausforderungen scheint gut anzukommen.

Was genau die Begeisterung von PowerWash Simulator ausmacht, können allerdings viele Fans gar nicht direkt sagen. Von Ishtar auf Steam etwa heißt es:

Ich habe gerade 16 € bezahlt und 2 Stunden bei sonnigen 24 °C an meinem Rechner gesessen, um einen virtuellen Garten „hochdruckzureinigen“ … und ich bereue nichts! Ernsthaft: Ich habe keine Ahnung, warum dieses Spiel so entspannend und befriedigend ist – aber das ist es.

Die wenige negative Kritik, die das Spiel bekommt, bemängelt vor allem fehlende Abwechslung. Vom bekannten YouTuber Kalle Koschinsky heißt es: „Wo soll das ‘Game’ entspannend sein? Ich hab mich nur aufgeregt.“ Auch in positiven Reviews erklären die Fans, dass man nicht zu viel erwarten solle – es sei eben eine Putz-Simulation.

Der PowerWash Simulator kostet 19,99 € und ist auf Steam zu bekommen. Eine Version für Xbox und PlayStation ist noch nicht in Planung. Die Entwickler mögen die Idee, wie sie sagen, aber wollen erst einmal schauen, wie der Early Access läuft (via Twitter.com).

