Marvel’s Avengers: Alle bekannten Bösewichte auf einen Blick

Das Superhelden-MMO Marvel’s Avengers hat für die Avengers-Helden auch die passenden Bösewichte parat. Welche bisher bekannt sind und was sie können, erfahrt ihr hier.

Diese Schurken sind bisher bekannt: In Marvel’s Avengers sind bisher Auftritte und Hinweise auf die folgenden Superschurken und Bösewichte aufgetaucht:

Taskmaster

Abomination

MODAK

Doch was verbirgt sich hinter den Superschurken und was sind ihre Fähigkeiten und Ziele?

Taskmaster, Abomination und MODAK – Wer ist das und was können die?

Die hier genannten Schurken sind allesamt einem Helden aus der Avengers-Truppe als Erzfeind zugeordnet. Außerdem scheinen sie zu der finsteren Organisation A.I.M. zu gehören, welche nach dem Desaster im Tutorial des Spiels San Francisco kontrolliert und – angeblich zu deren Schutz – sämtliche Personen mit Superkräften festsetzt.

Einen Einblick ins Endgame, wo ihr gegen besonders viele Gegner antretet, gibt es hingegen hier:

Taskmaster

Wer ist das? Tony Masters ist ein Schurke, der ein ähnliches Supersoldatenserum wie Captain America erhalten hat. Er war früher einmal Mitglied von S.H.I.E.L.D. und trägt eine Art Schädelmaske. Taskmaster ist eigentlich ein Gegenspieler von Captain America. Er wird aber im kommenden Black-Widow-Kinofilm auftauchen und dürfte daher auch als Gegenstück zu Black Widow im Spiel agieren.

Taskmaster stellt den Avengers eine Falle.

Was kann der Bösewicht? Taskmaster ist ein grimmiger Haudrauf, der im Nahkampf seien Stärken hat. Er hat „photographisches Muskelgedächtnis“, was beutet, dass er schnell die Kampftechniken seiner Gegner kopiert. Je länger man gegen ihn kämpft, desto besser kann er eure Moves kontern und gegen euch einsetzen.

Im Spiel tauchte er bisher in der ersten Mission zum A-Day auf, wo er den Avengers eine Falle stellt und sich mit Black Widow prügelt.

Abomination

Wer ist das? Bevor er zu diesem Ungetüm wurde, war Emil Blonsky in den Comics ein Mensch, der es auf Bruce Banners Gammastrahlen-Technologie abgesehen hatte. Da er sich einer noch größeren Dosis ausgesetzt sah, wurde er zu einem kolossalen Ungetüm, der „Abomination“.

Er ist daher ein großes, grünes Monster, das sich – anders als der Hulk – nicht mehr zurück in einen Menschen verwandeln kann und auf immer eine groteske Monstrosität bleibt.

Abomination ist noch größer und grüner als der Hulk.

Was kann der Schurke? Abomination kommt im Trailer zu Marvel’s Avengers vor und ringt dort mit dem Hulk. Denn Abomination ist einer der wenigen Wesen im Marvel-Universum, welches dem Hulk an Stärke gleichkommt und ihn manchmal sogar übertrifft.

Genau wie der Hulk kann Abomination enorme Kräfte ins Feld führen und Gegner mit purer Gewalt zerschmettern.

MODOK

Wer ist das? Der bisher seltsamste Schurke im Spiel ist klar MODOK. Der tauchte in den Comics als ursprünglicher Feind von Captain America auf und ist der Anführer von A.I.M. In den Comics handelt es sich um einen Wissenschaftler, der grausigen Experimenten unterzogen wurde, um einen lebenden Supercomputer zu erschaffen.

Das Originaldesign von MODOK ist etwas gewöhnungsbedürftig …

Daher wuchs sein Schädel auf groteske Art, so dass MODOK nur noch mit Hilfe eines speziellen Stuhls und Anzugs überleben kann. Sonst würde sein gigantischer Schädel seinen Körper zerquetschen!

Im Spiel erschien MODOK in einem eigenen Trailer, wo er nicht ganz so grotesk wie in den Comics auszusehen scheint. Er ist wohl lediglich ein kränklich aussehender Mensch mit überdimensionalem Schädel. Sein Ziel scheint es zu sein, die Welt von Superkräften zu befreien, damit wieder Ordnung herrscht.

Das ist der MODOK aus dem Spiel.

Was kann der Bösewicht? MODOK, was übrigens für „Mental Ogranism Designed Only für Killing“ steht, kann mit seinem Superhirn so ziemlich jedes mathematische Problem quasi sofort lösen. Seine Geisteskräfte sind so gewaltig, dass er Dinge im Voraus berechnen kann, was einer Art Vorhersehung gleichkommt. Im Spiel scheint er Maschinen mit seinen Gedanken kontrollieren zu können.

Außerdem hat er eine spezielle Vorrichtung an seinem Schädel befestigt, die es ihm erlaubt, seine Gedanken als tödliche psychische Laser zu bündeln und damit seine Gegner zu vernichten.

Was könnte noch kommen?

Die hier genannten 3 Schurken sind sicherlich nicht die einzigen im Spiel. Es ist durchaus möglich, das noch mehr Schurken auftauchen, im Idealfall typische Schurken, die als Gegenspieler der bisherigen Helden fungieren. Daher wären unter anderem der Mandarin als Gegenspieler von Ironman oder Loki als Feind von Thor eine Option.

