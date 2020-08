Bei Marvel’s Avengers wird derzeit über den Charakter Spider-Man diskutiert. Nun haben sich die Entwickler selbst zu Wort gemeldet und verweisen etwas verschämt auf einen Deal zwischen Marvel und Sony.

Warum gibt es Kritik bei Marve’s Avengers? Am 3. August teilte Sony mit, dass Spider-Man im Jahr 2021 als kostenlose Erweiterung für Marvel’s Averngers erscheint. Allerdings gibt es diesen Charakter exklusiv nur für die PS4 und PS5. Das sorgte für Kritik von Fans.

Sie waren enttäuscht, dass der Content spezifisch für eine Plattform veröffentlicht wird, auch wenn es kein Crossplay zwischen den Konsolen von Sony, Microsoft und dem PC gibt. Zudem ist Spider-Man ein beliebter Charakter des Universums und entsprechend viele Spieler hätten sich gefreut, mit ihm die verschiedenen Multiplayer-Missionen zu erledigen.

Einen Tag später folgten dann sogar neue Diskussionen, nachdem zusätzliche exklusive Inhalte für die beiden Konsolen von Sony angekündigt wurden.

Was ist nun passiert? Nun hat sich Scot Amos, der Co-Head vom Entwickler Crystal Dynamics, in einem Interview zu dem Sachverhalt rund um Spider-Man geäußert.

In seinen Aussagen verweist er auf einen Deal zwischen Marvel und Sony. Dieser sei erst der Grund, warum es Spider-Man in dem Action-Adventure überhaupt gibt.

Was sagt Scot Amos? Der Entwickler erklärt zuerst, dass die Rechte von Spider-Man nun mal bei Sony und Marvel liegen. Wenn sie die Entscheidung treffen, dass der Charakter nur für die PlayStation erscheint, dann ist das so:

Wenn es darum geht, was man ausführen und herausbringen kann, wenn es darum geht, wo und was Spider-Man sein kann, dann ist das eine Beziehungsfrage, an der PlayStation absolut die Rechte hat. Das hat, wie ihr wisst, mit Eigentumsrechten zu tun und mit Marvel und Sony, die sagen: „Hey, das ist etwas, das wir tun können. Etwas, das wir auf dieser Plattform tun können.“

Und dann sagen wir als Entwickler: „Das ist eine Gelegenheit, etwas Einzigartiges, Spaßiges und Großartiges zu schaffen.“