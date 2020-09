Marvel’s Avengers dürfte so schnell nicht der Content ausgehen. Denn laut einem Dataminer stecken noch massig kommende Updates im Spiel, darunter ein erster Raid, der wohl in Wakanda spielt. Außerdem gibt es Hinweise auf weitere Helden, darunter Duplikate der bestehenden Heroen. Damit könnt ihr womöglich dann doch mehrere Versionen des gleichen Helden im selben Team spielen.

Das sagt der Dataminer: Sanders Presents ist ein Dataminer, der sich lange durch die Daten der PC-Beta gewühlt hat. Dabei fand er einige neue Features und Content, der wohl noch ins Spiel kommt. Zum Start seiner Präsentation zeigt er eine Liste von freischaltbaren Helden. Darunter sind neben den schon bekannten Helden noch eine Menge weitere bekannte Marvel-Charaktere, die wohl noch kommen werden:

Ant-Man

Captain Marvel

Black Panther

Dr. Strange

Falcon

Kate Bishop

Hawkeye

Mar-Vell

Mocking Bird

Scarlet Witch

She-Hulk

Vision

War Machine

Wasp

Winter Soldier

Noch spannender als diese neuen Charaktere ist aber die Idee, dass einige dieser Helden als Doppelgänger fungieren könnten.

Hier sind die Funde des Dataminers.

Echo oder Doppelgänger-Helden – Das könnte dahinterstecken

Was sind Echo-Helden? Ein interessantes Konzept, dass hier als Idee des Dataminers aufkommt, ist die Idee von sogenannten Echo-Helden. Der Begriff stammt aus dem Spiel Smash Bros Ultimate und bezeichnet Charaktere, die sehr ähnlich sind und sich beinahe gleich spielen.

Hawkeye kommt definitiv bald als DLC-Held.

Da in Marvel’s Avengers jeder Held nur einmal in einer Coop-Mission vorkommen darf, wäre das Echo-System hier eine sinnvolle Ergänzung. Denn wenn She-Hulk eine alternative Version des Hulk wäre, könnte man sie zusammen mit den regulären Hulk spielen und dann die ultimative Hulk-Party feiern.

Das Gleiche gilt für Helden wie Wasp, Mar-Vell und Warmachine, die jeweils Ant-Man, Captain Marvel und Iron Man widerspiegeln könnten.

Raid kommt nach Launch – Geht es zum Black Panther nach Wakanda?

Ebenfalls im Code war ein Hinweis auf den ersten Raid in Marvel’s Avengers. Nach den Hinweisen aus dem Code dürfte es dazu nach Wakanda gehen. Das ist das verborgene afrikanische Königreich von Black Panther, in dem unter anderem das Wundermetall Vibranium herkommt.

Das steckt noch in Marvel’s Avengers: Wer denkt, dass Avengers nur ein simpler Prügler ist, der dürfte falsch liegen. Lest hier in unserem Artikel zur Spieltiefe, dass Marvel’s Avengers weit mehr Rollenspiel-Tiefgang hat, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Builds und Rollen sind fester Teil des Gameplay.