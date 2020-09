Am 4. September erschien das Action-Spiel Marvel’s Avengers für PC, PS4, Xbox One und Stadia. Inzwischen wurden viele Tests und Reviews zum Spiel veröffentlicht. Wir schauen, wie es auf Metacritic bewertet wird.

Was ist los bei Marvel’s Avengers? Das neue Action-Spiel von Crystal Dynamics und Square Enix veranstaltete vor dem Start eine offene Beta und bekam dafür gemischte Reaktionen:

In unserer MeinMMO-Umfrage wollten sich 34,13% von euch das Spiel, nachdem sie es in der Beta getestet haben, nicht kaufen. 29.69% wiederum waren nach den Tests weiterhin am Kauf interessiert.

Dieses gemischte Bild setzt sich auch bei den Daten auf Metacritic fort.

Diese Marvel-Helden könnt ihr im Spiel steuern.

Die Wertungen im Überblick

Die Wertungen bei Metacritic: Marvel’s Avengers kommt auf leicht unterschiedliche Bewertungen, je nachdem, welche Plattform man sich anschaut. Von den Kritikern bekommt das Spiel auf der PS4 einen Score von 72 bei 18 Reviews, auf dem PC einen Score von 71 bei 4 Reviews und auf der Xbox One einen Score von 70 bei 5 Kritiken.

Wir haben die 10 Ktitiken der internationalen Fachpresse für euch in der Übersicht gesammelt:

IGN Spain: 8/10 (PS4)

Shacknews: 80/100 (PS4)

GameCreate: 83/100 (PS4)

Gamer Heroes: 80/100 (PS4)

Millenium: 60/100 (PS4)

Video Games Chronicle: 2/5 (PS4)

PC Invasion: 8/10 (PC)

PCMag: 60/100 (PC)

Screen Rant: 3/5 (Xbox One)

Pure Xbox: 7/10 (Xbox One)

Wie sehen die Bewertungen in Deutschland aus? Von den deutschen Seiten ist derzeit nur die GameStar bei Metacritic zu finden. Doch auch andere Seiten haben getestet:

GameStar: 75/100

GamePro: 70-75/100 (noch kein vollständiger Test, der Multiplayer kommt später)

4Players: Einschätzung Befriedigend

PCGames: Test ohne Wertung

In Marvel’s Avengers geht es actionreich zu, es gibt aber auch viele Punkte für Kritik.

Das sagen die Bewertungen

Marvel’s Avengers kombiniert die ikonischen Helden mit einem der angesagtesten Genres – Shacknews

Marvel’s Avengers beeindruckt mit einer gut geschriebenen, dramatischen Kampagne. Vom Gameplay aus gesehen ist der Kampf so unterhaltsam und befriedigend, wie man es sich von einem Titel erhoffen kann, der auf dem Superhelden-Team basiert. Obwohl der Online-Live-Service-Aspekt durch übermäßig komplizierte Menüs, Systeme und Probleme beim Matchmaking überlastet ist, steckt immer noch eine unterhaltsame Erfahrung dahinter. Crystal Dynamics und Square Enix liefern mit Marvel’s Avengers eine vollkommen adäquate Adaption einer ikonischen Welt. Aus dem Test von Shacknews

Marvel’s Avengers zeigt im Test so viel Herz – und so viele Probleme – GameStar

In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Denn auf der einen Seite ist Marvel’s Avengers wie für mich gemacht: als launige Feierabendbeschäftigung […]. Der andere Teil in mir hält Marvel’s Avengers für ein ermüdend dreistes Mainstream-Produkt – auch über die Mikrotransaktionen hinaus. Es hält mich als Spieler für einen Vollhorst, gaukelt mir Schlauchlevel als Spektakel vor und drückt meine Nase mit affektierter Begeisterung in all die Shops und Freischaltspiralen, die mich bitte, bitte bei der Stange halten sollen […]. Wo sich beide Seiten aber einig sind: Marvel’s Avengers hätte ein so viel besseres Spiel werden können, wenn Crystal Dynamics mehr auf die eigenen Stärken gesetzt hätte, statt Mainstream-Trends nachzueifern. Aus dem Test der GameStar

Der War Table ist der Ort, über den ihr in verschiedene Missionen startet, wahlweise allein oder mit Mitspielern.

Ordentlicher Multiplayer aufgebaut auf einer großartigen Kampagne – Polygon

Marvel’s Avengers eignet sich gut als Einzelspieler-Action-Adventure, wenn das alles ist, was ihr sucht, insbesondere wenn ihr bereits ein Fan von Ms. Marvel seid. Ich sehe einen Wert darin, es allein schon wegen ihr zu nutzen. Ich bin etwas skeptisch, ob der Live-Service-Aspekt mich nach dem Erreichen der Level-Obergrenze weiterhin mit dem Grind nach Loot oder den späteren Story-Missionen abholen kann, aber jetzt, da ich diese Anfangshürde überwunden habe, macht es irgendwie Spaß, mit Freunden Wellen von Feinden zu töten. An einem guten Tag ist Marvel’s Avengers ein Multiplayer-Spiel eines Dynasty Warriors im Marvel-Stil, und wenn ihr in der richtigen Stimmung seid, ist das eine anständige Art, ein paar Stunden zu verbringen, und wir wissen nicht, wie das Team von hier aus weitermachen wird. An einem großartigen Tag ist es ein starker Singleplayer-Ausflug für einen meiner unterschätzten Lieblings-Superhelden. Aus dem Test von Polygon

Wie sehen die Reviews von Nutzern aus?

In den Nutzer-Reviews bei Metacritic gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu Marvel’s Avengers:

Auf der PS4 geben 523 Nutzer dem Spiel eine positive Review, 406 eine negative. Insgesamt kommt das Spiel auf einen Score von 5,8/10.

Auf der Xbox One fällt die Kritik negativer aus. 35 gaben eine positive Review, 78 eine negative. Insgesamt ergibt das einen Score von 3,7/10.

Für den PC sind derzeit noch keine Reviews möglich.

Wer selbst Marvel’s Avengers ausprobieren möchte, kann dies seit dem 4. September tun. Wir von MeinMMO haben euch Tipps zusammengestellt, die ihr vor dem Kauf auf jeden Fall wissen solltet.