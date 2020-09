In Marvel’s Avengers haben eure Helden erst auf dem Maximallevel Zugang zu ihrem vollen Potenzial. Daher ist es wichtig, schnell bei möglichst vielen Charakteren im Spiel das Max-Level von 50 zu erreichen. Mit unseren Tipps auf MeinMMO geht es am schnellsten.

Was hat es mit dem Level auf sich? In Marvel‘s Avengers gibt es zwei wichtige Stats, welche die Kampfkraft eurer Helden bewerten. Charakter-Level und Power-Level.

Power-Level: Wird durch Ausrüstung erhöht

Charakter-Level: Wird durch XP erhöht

Daher sollte man erst das Charakter-Level erhöhen: Euer Power-Level erhöht sich nach und nach, indem ihr Items sammelt. Richtig mächtige Items, die hier signifikante Boosts verleihen, findet ihr allerdings erst spät im Endgame.

Daher ist es sinnvoller, sich erstmal um das Charakter-Level zu kümmern und dieses auf die Maximalstufe von 50 zu bringen. Da ihr im Multiplayer jeweils nur einen speziellen Helden im Team spielen könnt, ist es sinnvoll, möglichst viele Charaktere auf Max Level zu haben. Denn es bringt euch nix, einen voll ausgebauten Hulk zu haben, wenn euer Kumpel ebenfalls nur den Hulk spielen will und ihr auf einen viel schwächeren Ersatz-Helden umsteigen müsst.

Außerdem bekommt ihr auf Maximallevel die volle Auswahl an euren Skills und könnt euren Build optimal zusammenstellen, was das Gameplay von Avengers nochmal ordentlich verbessert und euch endlich das volle Potenzial eurer Helden offenbart. Dann spielen sich auch viele der Helden sehr viel schneller, beispielsweise der Hulk, der dann endlich richtig viel einstecken kann oder Black Widow, deren Cooldowns plötzlich signifikant abgesenkt werden können.

Erst auf dem Max-Level werden die Helden richtig mächtig,

Mit diesem Missionstyp levelt ihr super schnell

Das müsst ihr zum Power-Leveln machen: Sobald ihr die Kampagne durch habt und das Endgame beginnt, könnt ihr am War Table Missionen aussuchen und diese alleine oder mit Kumpels angehen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen kleineren Scharmützeln und großen Aktionen, wie dem Kampf gegen Superschurken oder das Ausheben von A.I.M—Basen.

In Hives gibt’s massig Gegner auf einmal. Optimal zum Power-Leveln.

Darum sind A.I.M.-Hives optimal: In den so genannten „Hives“ levelt ihr am schnellsten. Denn hier geht es direkt in eine gut gesicherte Basis von A.I.M. und auf fünf Ebenen strömen die Gegner ganz von alleine auf euch ein und rütteln am Watschnbaum. Ihr müsst also nur die herbeieilenden Feinde verdreschen, wie sie kommen. In anderen Missionen sind oft längere Laufwege zwischen den Kämpfen nötig, hier nicht.

Das Ganze geht daher ungefähr 20 bis 25 Minuten lang und durch die schiere Anzahl an Feinden levelt ihr hier im Schnitt 4 bis 5 Stufen pro Hive. Die ganze Sache lässt sich auf normaler Schwierigkeitsstufe (Challenge II) auch mit KI-Kumpels gut schaffen. Wenn ihr die Schwierigkeit hochdreht und womöglich ein paar gute Mitspieler für den Multiplayer-Modus habt, gibt’s noch mehr XP und damit Level.

Nützlich: Auf diese Art verdient ihr auch das eine oder andere gute Loot-Stück, das euer Power-Level noch zusätzlich boostet. Mehr nützliche Tipps gibt’s übrigens hier.

6 Dinge, die ihr vor dem Start von Marvel’s Avengers wissen solltet

Wenn also immer eine Hive im War Table vom Multiplayer-Modus zur Verfügung steht, dann lasst alles stehen und liegen und prügelt euch durch die schwerbewachte Basis der Gegner. Was es übrigens mit A.I.M. auf sich hat und was hinter der sinistren Organisation um den bizarren Superschurken MODOK steckt, erfahrt ihr hier.