6 Dinge, die ihr vor dem Start von Marvel’s Avengers wissen solltet

Das MMO Marvel’s Avengers startet am 4. September auf PS4, Xbox One und dem PC. Bevor ihr euch in die Welt der Superhelden stürzt, zeigen wir von MeinMMO euch hier noch 6 wichtige Infos zu den Helden, der Story und weiteren Inhalten.

Mit Marvel’s Avengers wartet ein MMO auf euch, was auf verschiedenste Mechaniken setzt und viel zum Entdecken bietet. Damit ihr zu Beginn nicht direkt auf dem falschen Weg seid, geben wir euch hier einige Tipps, die euch den Einstieg erleichtern.

Die Informationen beruhen auf der Beta-Testphase und den ersten Erfahrungen von Spielern, die bereits Marvel’s Avengers im Early Access spielen.

Ihr kämpft gegen eine böse Organisation, die Superhelden jagt

Das ist die Story: Die Welt der Avengers ist in einer schwierigen Zeit. Die Organisation A.I.M. ist an der Macht und jagt die letzten Superhelden. Die Avengers sind aufgelöst. Diverse Menschen wurden „infiziert“, sodass auch sie Superkräfte haben. Diese werden von der A.I.M. ebenfalls verfolgt und für deren geheimen Experimente benutzt.

Ihr spielt unter anderem Kamala Khan, ein junges Fangirl der Avengers, die selber Superkräfte besitzt. Sie führt die Avengers wieder zusammen, damit der Kampf gegen A.I.M. gewonnen werden kann.

Im Laufe der Story stoßen immer mehr Superhelden aus der Marvel-Welt hinzu und ihr müsst ihr unterschiedlichen Missionen gegen die A.I.M. antreten.

Die Avengers gibt es nicht mehr – Ihr müsst sie vereinen.

Das empfehlen wir euch: Ihr müsst in Marvel’s Avengers nicht direkt mit der Kampagne starten, sondern könnt auch direkt mit dem Multiplayer beginnen. Wenn ihr das aber macht, dann werdet ihr für die Story gespoilert.

Wir empfehlen euch also, zunächst mit der Kampagne zu beginnen. Wenn ihr die Story durch habt, dann startet ihr auch direkt in den Multiplayer. Dazu beherrscht ihr dann schon die Mechaniken vom Spiel und könnt direkt in den Missionen einsteigen.

Ihr solltet Helden-Level und Kraftstufe erhöhen

Das ist das Helden-Level: Jeder Held hat ein eigenes Level und das könnt ihr durch XP erhöhen. Diese XP gibt es für fast alle Aktionen in Marvel’s Avengers.

Durch das Helden-Level schaltet ihr Fertigkeiten und Verbesserungen frei, die euch im Kampf weiterhelfen. Euer Held wird dadurch auch generell etwas stärker und hält beispielsweise mehr Schaden aus.

Die Fertigkeiten sind aber das Wichtigste am Helden-Level. Diese könnt ihr dadurch den Skill-Tree eures Helden ausbauen, spezialisieren und verstärken und nach 50 Level habt ihr alles freigespielt.

Level stärken die Fertigkeiten, Ausrüstung die Kraftstufe.

So levelt ihr das Helden-Level am besten: Erledigt Missionen im HARM-Raum. Hier startet ihr ein Simulation und könnt einerseits die verschiedenen Helden üben und bekommt dazu noch eine schöne Menge Erfahrungs-Punkte. Ansonsten bieten sich Missionen vom Typ „Abwurfzone“ an. Das sind kurze Einsätze, die euch schnell für eine erledigte Aufgabe mit XP und Ausrüstung versorgen.

Generell lässt sich das Helden-Level aber fast überall steigern und wenn ihr erst die Kampagne spielt, kriegt ihr hier schon ein paar Level zusammen.

Das ist die Kraftstufe: Die richtige Stärke eines Helden macht sich in eurer Kraftstufe bemerkbar. Die wiederum wird bestimmt durch eure Ausrüstung. Ihr lootet Ausrüstung mit immer höheren Kraftstufen und werdet dadurch ständig stärker. Das Maximum liegt zum Release bei 150.

Es bringt also nichts ein hohes Helden-Level zu haben, wenn ihr keine hohe Kraftstufe habt. Höher-stufige Feinde überrascht ihr so vielleicht mit einem besonderen Move, aber der ist aufgrund eurer geringen Kraftstufe wenig beeindruckt und nimmt kaum Schaden.

So levelt ihr die Kraftstufe am besten: Wenn ihr wirklich schnell vorankommen wollt, spielt auf höheren Schwierigkeits-Stufen. Hier kriegt ihr besseren Loot und eure Kraftstufe steigt schneller, doch die Gegner setzen euch dann ordentlich unter Druck.

Ihr könnt auch eure Ausrüstung zwischendurch immer mal verbessern. Bis auf Ausrüstung der Stufe „Häufig“ könnt ihr mit ein paar Ressourcen die Kraftstufen der Teile erhöhen. Das ist teuer, bringt euch aber immer mal einen Schub und damit wieder bessere Ausrüstung, da die Kampagne und einige der anderen Missionen die Kraftstufe an eure Helden anpassen.

Es gibt 6 Helden, die völlig unterschiedlich sind

Das sind die Helden: Zum Start von Marvel’s Avengers warten 6 Helden auf euch, die ihr zocken könnt. Dazu zählen:

Thor

Black Widow

Iron Man

Hulk

Ms. Marvel (Kamala Khan)

Captain America

Das ist besonders an den Helden: Jeder Held spielt sich komplett anders und besitzt Fähigkeiten, die ihr auch aus den Marvel-Filmen oder Comics kennt.

Der Hulk nutzt beispielsweise seine riesige Kraft und haut damit alles um, Iron Man kann fliegen und Captain America ist bekannt durch seine Moves mit dem Schild.

Kann ich frei zwischen den Helden wählen: In der Kampagne spielt ihr meist einen festgelegten Helden, um den es in der Mission auch geht. Im Multiplayer hingegen könnt ihr frei wählen. Der Held, der euch am besten gefällt, kann dann in den Einsatz kommen. Jedoch können nicht 2 mal dieselben Helden an einer Mission teilnehmen.

Soll es noch mehr Helden geben? Zum Release gibt es erstmal nur 6 spielbare Helden. Marvel’s Avengers ist aber ein Game-as-a-Service und verspricht auch weitere Helden im Laufe der Zeit.

In der Marvel-Welt werdet ihr auch auf weitere Personen mit Superkräften stoßen. Diese könnt ihr aber aktuell nicht spielen.

Die Skills machen eure Helden aus

So funktionieren die Skills: Das Skill-System in Marvel’s Avengers ist durchaus komplex. Wir haben euch dazu bereits einen ausführlichen Artikel geliefert, der detaillierte Einblicke bietet. Wir fassen hier für euch nochmal die wichtigsten Punkte zusammen.

Jeder Held hat einen eigenen Skill-Tree, den ihr individuell levelt und dadurch Fähigkeiten freischaltet

Die Fähigkeiten sind nochmal in 3 Kategorien unterteilt. Primär, Spezialisierung und Meisterschaft heißen die Ränge, die ihr mit dem steigenden Helden-Level auswählen könnt

Durch die Spezialisierungen und Meisterschaften legt ihr fest, was euer Held besonders gut kann

Die Fertigkeiten sind in 3 Kategorien unterteilt Support-Skill Angriffs-Skill Ultimate-Angriff



Vor allem der Ultimate-Angriff ist spannend, denn er ist ein wenig das Aushängeschild eures Helden. Wir binden euch hier ein Video ein, wo ihr die Angriffe einiger Helden sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die Spielzeit richtet sich nach euch

Wie lange kann man Marvel’s Avengers zocken? Die reine Kampagne soll zwischen 10 und 15 Stunden dauern. Das richtet sich aber auch sehr nach eurem Spielstil.

In fast jeder Mission gibt es kleine Neben-Aufträge, die ihr ausführen könnt, aber nicht müsst. So könnt ihr Missionen innerhalb von Minuten durchlaufen oder auch gerne mal eine Stunde in einer Mission verbringen.

Zudem kommt noch der Multiplayer und die Skill-Trees der unterschiedlichen Helden, die ihr allesamt hochleveln könnt. Diverse Plattformen geben daher die Spielzeit inklusive des Multiplayers auf etwa 30 Stunden an. Das ist aber auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Wenn ihr eure Helden auf das Maximum bringen wollt, dann müsst ihr mehr Zeit investieren.

Marvel’s Avengers möchte auch noch in Zukunft neuen Content liefern.

Hier wird die Spielzeit erweitert: Mit dem Release von Marvel’s Avengers ist noch lange nicht Schluss mit Content. Die Entwickler wollen immer mehr Neuerungen einbauen.

Allein mit dem Release eines neuen Helden wächst die Zeit, die ihr investieren könnt. Dort gibt es dann einen neuen Skill-Tree, den es aufzuwerten gilt. Dazu sind noch Dinge wie Raids, die geplant sind. Hier könnt ihr dann also auch wieder neuen Spielspaß haben.

Marvel’s Avengers schenkt euch viel Echtgeld-Währung gegen Spielzeit

So steht es um Mikrotransaktionen: Das MMO hat einen Ingame-Shop, der euch rein kosmetische Objekte liefert. Ihr könnt euch Skins für eure Helden kaufen, doch so etwas wie Loot-Boxen findet man hier nicht. Man erkennt direkt, wofür man sein Geld ausgibt.

Bezahlt wird in Credits, die ihr entweder für Echtgeld kaufen könnt oder in den jeweiligen Battle Pässen der Helden findet – den sogenannten Helden-Herausforderungskarten.

Pro Helden-Herausforderungskarte gibt es 1.200 Credits, die ihr verdienen könnt. Die ersten 6 Karten, die es aktuell gibt, sind kostenlos. Pro Karte könnt ihr 1.200 Credits verdienen. Es gibt also 7.200 Credits, die ihr ohne Echtgeld ergattern könnt. Dafür gilt es allerdings, einiges an Spielzeit in die Helden zu stecken.

Kommen weitere Helden ins Spiel, dann bekommen sie ebenfalls eine Helden-Herausforderungskarte. Diese kostet dann allerdings 1.000 Credits. Ihr bekommt dann aber auch pro Karte weitere 1.200 Credits, wenn ihr sie levelt.

Im Verhältnis zu dieser Großzügigkeit und den „geschenkten“ 7.200 Credits wirken die Echtgeld-Preise der Credits dann allerdings etwas hoch. Das kleinste Paket kostet 4,99 € und bringt euch 500 Credits. Die „guten“ legendären Outfits liegen preislich bei 1.400 Credits, also knapp 14 €.

So sieht die Helden-Herausforderungskarte aus.

Das empfehlen wir euch: Ihr solltet immer 1.000 Credits übrig behalten. Wenn dann eine neue Helden-Herausforderungskarte kommt, könnt ihr sie direkt ohne Echtgeld kaufen. Dort verdient ihr dann wieder 1.200 Credits, von denen ihr euch dann die nächste Karte kaufen könnt.

Wenn ihr noch nicht so sicher seid, ob ihr Marvel’s Avengers kaufen möchtet, schaut doch in unsere „6 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Marvel’s Avengers wissen müsst“ rein.