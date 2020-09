Marvel’s Avengers beeindruckt mit brachialer Superhelden-Action im Multiplayer-Modus. Doch wehe, ihr habt nicht genug Kumpels dabei, denn dann müsst ihr die strunzblöde KI um Hilfe bitten. Und dadurch wird die Superhelden Action schnell zur unfreiwilligen Klamauk-Veranstaltung.

Das Dilemma mit der KI: In Marvel’s Avengers geht das Spiel nach dem Ende der grandios erzählten Kampagne erst richtig los. Dann gilt es nämlich, als neu gegründete Avengers-Truppe wieder für Ordnung auf der Welt zu sorgen.

Doch da das Matchmaking im Multiplayer unter Bugs leidet und oft ewig keine geeigneten Mitspieler findet, muss man zuweilen allein losziehen. Nicht weiter schlimm eigentlich, denn die KI übernimmt hilfsbereit dann den Part der anderen Teammitglieder.

Doch leider folgt die Künstliche Intelligenz in Avengers nicht dem Vorbild berühmter Marvel-KIs wie Jarvis oder Ultron.

KI lässt Spieler verrecken und schert sich nicht um Missionsziele

So bitter lässt euch die KI im Stich: Eine miese Erfahrung haben wohl schon alle Spieler von Avengers mit der KI gemacht. Denn wenn ihr im Gefecht ausgeknockt werdet, könnt ihr als Solo-Spieler noch 45 Sekunden am Boden herumkrebsen, bevor es euch endgültig umhaut und ihr den letzten Checkpoint laden müsst.

In diesen 45 Sekunden Gnadenfrist kann euch ein beliebiges Teammitglied auf Tastendruck wieder hochziehen, wenn es nur grob im Umkreis von euch steht. Mehr ist nicht nötig. Dennoch versagt die KI hier oft auf ganzer Linie und lässt euch elend krepieren:

Manchmal steht ein KI-Held nämlich einfach nur knapp außerhalb des Rez-Kreises rum und schaut euch gehässig beim Sterben zu. Warum? Was habe ich dir getan, Tony Stark?

Oft will die KI ja wirklich helfen, aber da steht eine Säule im Weg. Und da muss sie dann durch, was aber nicht geht. Auch nicht als Hulk.

Manchmal ist es der KI auch schnurz, weil die drei A.I.M.-Bots in der Ecke des Raums jetzt viel wichtiger sind und verdroschen werden müssen! Danke für nichts, Black Widow!

So manche spannende Schlacht wird durch dieses asoziale Verhalten der KI ein arger Krampf und nichts nervt mehr, als wenn man hart aus der Action gerissen wird, weil der bis dahin epische Endkampf wegen dieser Trottel-Truppe nochmal vorn vorne losgehen muss. Und da die Aussicht besteht, das die KI beim nächsten Knockdown erneut so völlig versagt, macht die Sache auch nicht besser.

Guckt euch hier ein paar Highlights der KI-Aussetzer im Video an:

Die arme Widow in diesem Video hätte nicht sterben müssen.

Die KI will nur prügeln: Solches offensichtliche Versagen wie beim Beleben von Spielern ist nur die Spitze des Eisbergs an KI-Dummheiten. Denn in einigen Missionen müsst ihr einen oder gar mehrere Zielpunkte erobern und halten, um so Punkte zu verdienen und das Missionsziel zu erfüllen.

Das geht total einfach, wenn jeder Held sich einen Punkt auf der Map aussucht und diesen verteidigt. Doch die KI hat da keinen Bock drauf. Die will nur prügeln! Und dann macht die das und verdrischt irgendwelche Gegner, während der Zielpunkt von irgend einem dummen A.I.M.-Bot eingenommen wird. Komisch, dass die Gegner-KI die Punkte sehr wohl einnehmen kann und es auch zielsicher macht!

Das führt dazu, das man als einziger Spieler-Held wie ein Depp zwischen vier Missionspunkten herum hetzt und sie immer wieder neu einnehmen kann, während Cap, Widow und der Hulk sich ihren Fight-Club mit den Gegnern irgendwo auf der Map gönnen. Danke, ihr Kameradenschweine!

Die KI hilft euch nicht: Doch damit nicht genug, die KI zeigt auch in andere Situationen, das sie nichts weiter ist, als eine Prügel-Maschine. Denn so mache Mission bietet Türen, hinter denen wertvoller Loot steckt. Doch die Türen sind so massiv, dass man sie nur mit bestimmten Helden, wie Ms. Marvel, Thor oder dem Hulk aufbekommt.

Hulk schleppt lieber Brocken, als zu helfen.

Eher flinke Helden wie der Captain oder Black Widow kommen nicht durch. In einer richtigen Truppe mit anderen Mitspielern ist das kein Problem, irgend ein Thor oder Hulk ist immer dabei.

Doch wenn ihr die erwähnten Haudraufs nur als KI-Kasper im Team habt, könnt ihr euch den schönen Loot abschminken. Denn Thor hat mal gar keinen Bock, den Hammer zu schwingen und sogar der Hulk, der sonst alles kaputt haut, will keinen grünen Finger rühren.

Wer also mit KI-Helden spielt und sich nicht auf bestimmte Helden festlegen will, muss als Solo-Spieler auf einiges an Loot verzichten.

Dummheit als Atmosphäre-Killer

Die KI ruiniert mir das Avengers-Feeling: Am schlimmsten ist für mich jedoch die Tatsache, dass solche Hanswursterei mir komplett die Immersion raubt. Denn gerade in dieser Disziplin punktet Avengers normalerweise voll bei mir. Angefangen bei der grandiosen Story bis hin zu den wirklich packenden Kämpfen fühle ich mich hier wirklich wie Thor oder Hulk, wenn die Action losgeht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Dieses fantastische Gefühl verpufft aber in Sekundenbruchteilen, wenn ich sehe, wie meine geliebten Avengers zu einer Form der drei Stooges in Kostümen mutieren. Das beginnt mit dem Captain, der wie ein Depp immer in die gleiche Säule rennt.

Oder Iron Man, der einfach keinen Bock hat, die fliegenden Gegner zu killen und lieber sinnlos herumdüst. Und am dümmsten sieht es aus, wenn der Hulk einen riesigen Steinbrocken aufsammelt und dann das Ding einfach stur mit sich rumschleppt. Auch im Aufzug steht er noch treudoof mit dem Stein in der grünen Faust rum und ich denke mir „Ey, Hulk, hör bitte auf, du versaust es!“

Bitte, bitte, werft Hirn vom Himmel! Eine Lösung für dieses Dilemma wäre ein dicker KI-Patch oder zumindest die Option, die Kameraden gezielt zu steuern. Eine Hilferuf-Aktion wäre zum Beispiel eine gute Sache, mit der man der KI klarmacht „Komm jetzt SOFORT zu mir und rezze mich!“. Oder einen Marker, der Thor oder Hulk anweist, jetzt diese Tür zu zertrümmern. Das kann doch nicht so schwer sein? Noch mehr Frust als die dumme KI hat mir in Marvel’s Avengers eigentlich nur die Mission mit Black Widow bereitet.