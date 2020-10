Geht Marvel’s Avengers unter wie Anthem? Spielerzahlen sinken auf Steam unter 1.000

Das als großes AAA-Service-Game angepriesene MMO Marvel’s Avengers ist knapp einen Monat nach Release schon zeitweise auf unter 1.000 Spieler auf Steam gefallen. Grund sind furchtbare Bugs, mangelnder Loot und fehlender Content, der schon längst im Spiel hätte sein sollen. Das macht die Fans wütend und erinnert an den Niedergang von Anthem.

Wie geht es Marvel’s Avengers? Nicht gut. Auf dem PC kann man anhand der Steam-Charts sehen, dass die Spielerzahlen meist nur knapp über 1.000 Gamer betragen. Teilweise fiel die Zahl schon unter die 1.000er-Linie. Dazu kommen zunehmend schlechte Bewertungen auf Steam, wo nur noch 66 Prozent (Stand 9. Oktober 2020) positiv sind.

Die sinkenden Spielerzahlen führen wiederum zu noch mehr Problemen, denn Marvel’s Avengers basiert im Endgame ausschließlich auf Gruppen-Content. Doch mit schwindenden Spielerzahlen dauert das Matchmaking teilweise eine halbe Stunde oder länger, bis endliche ein Runde starten kann.

Dazu kommt noch, dass kein Held doppelt in der Runde sein darf, was die Gruppenbildung weiter erschwert. Wenn zwar fünf Spieler verfügbar sind, die aber alle Thor spielen wollen, dann kommt es trotzdem nicht zum Match.

Doch woran liegt dieser Niedergang?

Das ist das große Problem: Schaut man sich die Kommentare der Spieler auf Steam an, dann merkt man schnell, wo der Hund begraben liegt:

Bugs und fehlender Loot sind wohl die großen Ärgernisse in der Community welche den Spielern den Spaß vergällen. Kaum jemand tut sich eine verbuggte Endgame-Mission an, wenn er nicht mal die Chance auf den begehrten Loot hat. Dabei hat Avengers schon einen Riesen-Bug-Fix-Patch bekommen, der wohl aber noch lange nicht alle Fehler beheben konnte.

Dazu kommt noch, dass die Entwickler versprochenen Content immer noch nicht gebracht haben und von ihrer Roadmap abweichen:

Woran erinnert das? Eine ähnliche Entwicklung konnte man zuletzt beim AAA-Loot-Shooter Anthem von Bioware beobachten. Auch dieses Spiel startete mit großen Erwartungen und coolen Ideen. Doch es scheiterte am Ende kläglich an den selbst gesteckten Zielen und brachte weder guten Loot, Content noch Bugfixes in angemessener Form. Heute ist das Spiel in der Bedeutungslosigkeit versunken, auch wenn die Entwickler angeblich an einem umfangreichen Remake von Anthem arbeiten.

Das sagen die Entwickler: Das Schicksal von Anthem wünschen sich die Entwickler freilich nicht. Doch trotz der großen Beschwerden der Community postet das Team lieber lustige Fun Facts auf Twitter. Jetzt wissen wir immerhin, dass der Cap sein Schild schon 1.384.214.730 Mal geworfen hat.

Das kam freilich nicht gut an. Doch mittlerweile wurden die Entwickler endlich etwas konkreter. In einem Statement auf der Seite Kotaku erklären sie:

An unsere Spieler: Wir kämpfen jeden Tag dafür, das bestmögliche Spiel für unsere Community zu ermöglichen. Wir haben ein großartiges Community-Management-Team bei Crystal Dynamics und Square Enix, das täglich all eure Bedenken, Vorschläge und Rückmeldungen an das Entwicklungsteam weiterleitet. Wir hören zu. Wir nehmen so schnell wie möglich Korrekturen, Verbesserungen und Ergänzungen vor, um Marvel’s Avengers zu dem Spiel zu machen, das wir uns alle wünschen.

So werden wir in den kommenden Wochen eine Reihe neuer Inhalte entwickeln, darunter: einen völlig neuen Missionstyp für die War Zone namens Tachyon-Rift, einen neuen Außenposten, der als Ausgangspunkt für neue Storymissionen in der Zukunft dienen soll, und das Klonlabor von AIM, für den eine koordinierte hochrangige Gruppe von vier Spielern benötigt wird und für die es neuen High-End-Loot gibt. Und bei jedem dieser Updates führen wir Optimierungen und Fehlerbehebungen durch, um das Gesamterlebnis zu verbessern.

Darüber hinaus haben wir zwei neue Helden angekündigt, die in naher Zukunft kommen werden: Kate Bishop in Operation: Taking AIM, und danach die Operation mit Clint Barton in der Hauptrolle… das sind die „zwei Hawkeyes“, die wir im letzten War Table erwähnt haben. Diese neuen Operationen knüpfen genau dort an, wo die Hauptkampagne im Kernspiel endete, und wir werden die gesamte Weltgeschichte mit neuen Geheimnissen und Schurken sowie neuen Mehrspieler-Inhalten vorantreiben.

Und schließlich werden wir in den kommenden Monaten dem Spiel auch weiterhin neue Inhalte hinzufügen, während wir uns mit Problemen und der allgemeinen Spielbalance befassen, einschließlich der Beuteverteilung und der geforderten Features zur Verbesserung der Lebensqualität. Das alles soll unsere Spielerfahrung verbessern, von der Zugänglichkeit von Koop-Kommunikations-Tools bis hin zur Ausbalancierung der Wirtschaft!

Wir sind zuversichtlich, dass die PC-Spieler (wie auch die Spieler auf Xbox One und PlayStation 4) wieder zum Spiel zurückkehren werden, wenn wir spannende neue Inhalte in das Endgame des Spiels hinzufügen und zeigen, dass wir uns weiterhin auf die Verbesserung des Spiels konzentrieren.

In einem Blog, der für nächste Woche geplant ist, werden wir weitere Informationen und Details zu den bevorstehenden Inhalten veröffentlichen, und es werden bald neue Kommunikationsinitiativen zur Community folgen, um noch mehr Spaß und nützliche Informationen direkt mit euch zu teilen.

Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet, um wirklich das Beste aus Marvel’s Avengers zu machen.