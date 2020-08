Das Action-MMO Anthem sollte 2019 das nächste große Ding für EA werden, wurde aber ein Flop. Anderthalb Jahre später stellt BioWare die ersten Details für das Rework Anthem 2.0 vor und präsentiert stolz erste Ideen für den Loot. Das Beute- und Item-System war ein großer Kritikpunkt zum Launch des Spiels und ist es bis heute.

Das ist die Situation:

BioWare ist mit Anthem gescheitert – das Spiel wurde offenbar zu spät fertig, musste eilig veröffentlicht werden und litt zum Start unter schweren Problemen. Es kam vor allem kein Content-Nachschub und essentielle Spiel-Systeme wie der Loot waren schwach und sind bis heute schwach

BioWare hat sich entschlossen, nicht weiter mit kleinen Updates am Spiel zu arbeiten, sondern ein großes Rework zu veröffentlichen – ein Team von etwa „30 Leuten“ soll an Anthem 2.0 arbeiten. Die sitzen in Austin, Texas. Das ist das Studio, das vorher am MMORPG Star Wars: The Old Republic gearbeitet hat

Jetzt sieht man zum ersten Mal die 33 Teammitglieder und ein erster Blog-Post ist erschienen: Das Thema ist Loot, eine der großen Schwachstellen von Anthem

Das ist offenbar das Team von 33 Leuten, die im Moment von zu Hause an Anthem 2.0 arbeiten.

BioWare gesteht ein: Vieles beim Loot lief schief

Das sagt Anthem zum alten Loot: Der Studio Director, Christian Dailey, räumt im ersten Blog-Post zu Athem 2.0 (via bioware) klar Fehler im alten und aktuellen System ein. Da sei eine Menge schiefgegangen.

Das Loot-System im alten Anthem habe nicht funktioniert, daher habe man sich jetzt intensiv damit beschäftigt, um ein neues zu bringen.

Loot ist das englische Wort für Beute. Wenn man über „Loot“-Systeme spricht, geht es darum, wie ein Charakter neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände erhält, wie stark die sind, wie sich die Verbesserung anfühlt und ähnliches. Ein gutes Loot-System sorgt dafür, dass Spieler ein MMO lange und gerne spielen.

Was ist so schlimm am Loot in Anthem? Das Problem mit dem „alten Loot“ illustriert eine Szene aus dem April 2019. Da standen die Entwickler in einem Live-Stream vor einer Truhe und wollten sie nicht so recht öffnen, weil sie schon ahnten, wie enttäuschend das sein würde.

Das Resultat war tatsächlich furchtbar: Denn aus der Truhe sprangen keine aufregende, neuen Waffen, sondern nur Crafting-Material.

Im Stream herrschte betretendes Schweigen. Jedem schien klar: Dieses Loot-System wird unsere Spieler nicht motivieren. Es gab zu wenig Loot und es war kein schöner Moment in Anthem, eine Truhe zu öffnen und „belohnt“ zu werden.

Mehr Loot, besserer Loot, klarer Loot

Die wichtigsten neuen Ziele beim Loot sind jetzt:

den Spielern mehr und besseren Loot geben.

der Loot soll gezielt farmbar sein über Quests, Händler oder einzigartige Loot-Listen

die Items soll man dann anpassen können

Ein übersichtlicher Loot-Werte-Screen

Die Spieler sollen sofort erkennen, wie stark ein Item ist und das einordnen können. Man soll ein „starkes Item“ sofort erkennen und ausrüsten können

Die Items sollen alle sinnvoll und nicht so gestrickt sein, dass man sie sofort wegwirft, wenn sie einen bestimmten Wert nicht haben

BioWare will Anthem ein Loot-System verpassen, das man jederzeit nach oben hin erweitern kann

Auf die Waffen ist man bei Anthem stolz.

Das sind die wichtigsten neuen Ideen: BioWare stellt auch Ideen vor, wie man das alles erreichen will.

Der krasseste Gegensatz zu der traurigen Twitch-Szene ist eine Art „Loot-Goblin“ wie man ihn aus Diablo 3 kennt. Dailey nennt ihn „laufende Schatztruhe“, als dieser seltene Mob stirbt, platzt der regelrecht und lässt Beute fallen

#Anthem will den Loot überarbeiten und bringt "laufende Schatztruhen", die so schön platzen. Erinnert an Diablo 3. pic.twitter.com/Fsv1Z5IRFF — Gerd Schuhmann (@GSchuhmann) August 1, 2020

Items sollen ein klares Werte-Budget haben, je nach ihrer Seltenheit und Stärke

Spieler sollen Items modifizieren und sogar hochleveln können

Darüber hinaus stellt Anthem in Aussicht, dass man die Art verbessert, wie sich Waffen und Items im Spiel anfühlen. Das Gunplay von Anthem 2.0 soll responsiver sein – die Gegner sollen fast sofort darauf reagieren, wenn sie getroffen werden. Zudem will man bei BioWare darauf achten, dass Nahkampf-Builds und Skillungen spannend werden.

Neue Bilder von Anthem machten die Fans heiß.

Anthem ist im Moment nach langem, langem Schweigen wieder verstärkt auf Sendung. Es sind auch einige neue Bilder erschienen. Erstaunlicherweise arbeitet man bei BioWare nicht nur an den Verbesserungen der Gameplay-Systeme, sondern auch an neuen Inhalten für Anthem:

