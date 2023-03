Diablo 4 überzeugt die Spieler nach der 1. Beta: „Blizzard scheint wieder in Form zu sein“

Die Vorbesteller-Beta von Diablo 4 ging am 20. März wieder offline und hinterließ bei einem großen Teil der Fans einen positiven Eindruck. Das Lob und die Kritik haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Diese Reaktionen gibt es: Die Beta von Diablo 4 wurde von den Fans der Reihe gleichermaßen heiß erwartet und gefürchtet. Viele waren vor der Beta gegenüber D4 eher skeptisch eingestellt.

Nachdem Ende des ersten Beta-Tests scheinen sich die ersten positiven Stimmen zu dem Spiel zu bestätigen. In Foren und auf Social Media teilen Fans ihre Freude über das Gameplay von Diablo 4 und kommentieren, dass Blizzard es wohl doch noch drauf hat. Hier sind einige davon:

“[…] Ich persönlich habe das Spiel bekommen, das ich haben wollte. Nennt mich Stiefellecker […], aber ich bin einfach glücklich, das Spiel zu spielen, das Blizzard gemacht hat […]. Blizzard scheint wieder in Form zu sein” – DogSoggy441

“Für mich ist es fast ein Meisterwerk. Die Ästhetik und die Umgebung lassen mich in eine andere Welt verschwinden. Es ist so, als ob ich ein Buch lesen würde […]” – rarifiedAyr

“Das Einzige, was mich an diesem Wochenende traurig macht, ist, dass wir ganze 2 Monate warten müssen, bis die richtige Progression startet” – wegbored

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt “Ich werde so viele Stunden meines Lebens an das Spiel verlieren” – Auch Gaming-Journalisten wie Jason Schreier sind überzeugt von der Beta.

Die Foren sind aktuell voll von Threads mit Diskussionen über einzelne Features und mit Verbesserungsvorschlägen zu einzelnen Elementen, die das fertige Spiel noch besser machen könnten.

„Das hätte ich von Blizzard nicht mehr erwartet“

So habt ihr abgestimmt: Auch bei den Fans auf MeinMMO kam der Test größtenteils positiv an. Mit 48,34 % fand fast die Hälfte von euch die Beta entweder “sehr gut” oder “gut”. Der Anteil der deutlich negativen Stimmen lag bei 7,11 %.

Sehr gut: 25,54 %

25,54 % Gut : 22,8 %

: 22,8 % Geht so : 10, 29 %

: 10, 29 % Schlecht : 3,83 %

: 3,83 % Nicht so gut: 3,28 %

34,26 % von euch haben allerdings angegeben, dass sie die Beta noch nicht spielen konnten. Dieser Teil der Community wird hoffentlich am kommenden Wochenende seine Chance bekommen. Am 24. März startet der zweite Beta-Test, der für alle offen ist.

Insgesamt haben zum Zeitpunkt der Auswertung 2.743 Leserinnen und Leser an der Umfrage teilgenommen.

Das sagen die MeinMMO-Leserinnen und Leser: In den Kommentaren unter dem Live-Ticker und anderen Artikeln habt ihr vielfach eure Meinung zu Diablo 4 mit uns geteilt. Positiv angemerkt wurde vor allem das “Diablo-Feeling”, das an die alten Teile erinnert. Die düstere Atmosphäre, die Hoffnungslosigkeit der Welt und die Brutalität würden wieder gut rüberkommen:

Das Spiel macht schon richtig Laune, endlich mal wieder was finsterer. Allein der erste Part bis zur Hauptstadt, war von der Story her einfach episch. Das hätte ich von Blizzard nicht mehr erwartet. […] MeinMMO-Leser Marius

[…] Es macht Spaß. Die Story ist düster und überall ist die Verzweiflung, die Zuwendung zu Kulten und die Abkehr des Lichts zu sehen. Es fühlt sich wie ein richtiges Diablo an. Wenn der Ton beibehalten wird, wäre ich echt angetan. Allein die richtigen Cutscenes sind qualitativ deutlich besser gelöst als in D3. Ich freue mich auf den Launch im Juni. MeinMMO-Leser Osgariath

In euren Kommentaren wurde außerdem auch der Mobile-Ableger Diablo Immortal als ein Negativbeispiel erwähnt. Nachdem das Spiel massig Kritik kassiert hatte und bei vielen Diablo-Fans gar nicht gut angekommen war, wurde ein Teil von euch von der D4-Beta positiv überrascht.

Diablo 4 würde wieder mit dem klassischen Gameplay glänzen, das man aus früheren Teilen kennt. Dank der Events, vielen Quests und Dungeons hattet ihr am Wochenende auch genug an Content, den ihr angehen konntet.

[…] Zum Spiel selber: Einfach grandios, meine Erwartungen waren nach dem Immortal-Debakel ganz unten, wollte es nicht mal vorbestellen, dann doch dazu durch gerungen. […] MeinMMO-Leser Higi

Ich war sehr positiv vom massigen Quest-Content überrascht. Hätte nicht gedacht, dass tatsächlich so viel schon in der Beta enthalten ist. […] MeinMMO-Leser Toni

„Es fühlt sich an wie Lost Ark“

Kritik gibt es dennoch. In euren Kommentaren wurde vor allem die leere Welt bemängelt, in der man in der Beta viel zu Fuß unterwegs ist. Auch hat ein Teil von euch die Dungeons als zu monoton und abwechslungsarm empfunden. Auch das User Interface kam nicht sehr gut an. Da besteht noch Verbesserungsbedarf, so eure Kommentare.

[…] Die Dungeons sind alle gleich, extrem lahm, einfallslose Events, immer dieselben Layouts, kaum etwas zu entdecken. Nichts, an das man sich wirklich erinnern würde. Das Gleiche betrifft auch die NPCs (hat auch schon jemand anderes hier erwähnt). Nebenquests sind auch wirklich nichts Besonderes, freundlich ausgedrückt. Hätte man weglassen können. […] MeinMMO-Leser Klaphood

Ein weiterer Kritikpunkt wurde bereits vor dem Start der Beta geäußert und sich nach dem Test noch weiter verstärkt. Der neue Multiplayer-Aspekt von Diablo 4, die Shared World, kam bei vielen Fans nicht gut an. Im besten Fall biete sie keinen Mehrwert und ist sinnfrei, im schlimmsten ruiniere sie die Immersion und das Spielgefühl.

Die Einsamkeit und Verlassenheit der früheren Diablo-Games kommt nicht mehr so gut rüber, wenn um dich herum noch weitere Charaktere rumrennen. Aufgrund der neuen Features wie Emotes oder Titel kamen auch Vergleiche zum MMORPG Lost Ark auf.

Das UI ist eine Katastrophe. Es sieht aus wie eine schlechte D2-Kopie eines Handyspiels und das Scaling diverser Menüs fühlt sich auch so an. […] Und die „MMO-Features“ sind, gelinde gesagt, völlig überflüssig und haben absolut null Mehrwert für mich als Spieler. MeinMMO-Leser NahYou

Leider fühlt sich für mich Diablo 4 an wie Lost Ark. Lost Ark kostet allerdings nichts. Zocke Lost Ark nicht mehr und habe auch kein Interesse daran, es nochmals zu spielen. Deswegen leider, leider, LEIDER muss ich passen MeinMMO-Leser VonGestern

Das sagen die Fans bei GameStar und GamePro

So wurde abgestimmt: Auch unsere Schwesterseiten GameStar und GamePro haben ihre Leserinnen und Leser gefragt, wie sie die Beta von Diablo 4 fanden. Die Antworten decken sich größtenteils mit euren überein.

Während ein großer Teil der Leute an der Beta nicht teilnehmen konnte, haben diejenigen, die am Wochenende gespielt haben, hauptsächlich positiv abgestimmt.

Für den zweiten Beta-Test werden wir ebenfalls auf allen Seiten je eine Umfrage starten, um die Stimmen der Fans einzufangen, die beim ersten Test nicht dabei sein konnten. Es kann ja auch natürlich sein, dass der eine oder andere von euch die Meinung nach dem zweiten Wochenende ändert.

Schreibt uns bis dahin weiterhin eure Eindrücke von Diablo 4, positiven wie negativen. Wir sind gespannt, was ihr zu erzählen habt.

