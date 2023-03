Diablo 4: Was behaltet ihr eigentlich nach der Beta, was verliert ihr? Die kurze Übersicht

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Nach der Open Beta gibt es dann aber einen Wipe. Alles, was ihr euch erspielt habt, geht verloren: Level, Legendarys und jeder Fortschritt, den ihr in Story und Welt erreicht habt. Zum Release im Juni müssen alle Spieler dann wieder bei 0 anfangen.

Das dürft ihr behalten: Wenn die Vorbesteller-Beta am 20. März um 20:00 Uhr endet, behaltet ihr erst einmal euren gesamten Fortschritt bis zum Wochenende der Open Beta. Die Open Beta startet am 24. März um 17:00 Uhr und läuft bis zum 27. März um 21:00 Uhr.

Der erste Beta-Test von Diablo 4 endet bald, der zweite steht noch an. MeinMMO erklärt, was ihr von eurem Fortschritt behalten dürft. Lohnt sich das Spielen überhaupt?

