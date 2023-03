Die Beta von Diablo 4 ist da: Erzählt mal, wie ihr sie findet

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Aber erzählt uns erst mal, was ihr von der Beta so haltet. Konntet ihr sofort loslegen oder musstet ihr erst in einer Warteschlange sitzen? Welche Klasse habt ihr als Erste ausprobiert? Wie hat sie euch gefallen? Wie findet ihr die umstrittene “Shared World” von Diablo 4?

Aber Achtung: Der Weltboss wird nicht einfach nur rumstehen und auf euch warten. Er hat genaue Spawnzeiten und wer ihn erwischen will, muss entweder morgens oder abends in Diablo 4 unterwegs sein.

Seit dem 17. März können die Vorbesteller von Diablo 4 an der ersten “offenen” Beta des kommenden A-RPGs teilnehmen. Wir wollen wissen, was eure Eindrücke vom Game sind und wie ihr es bis jetzt findet.

