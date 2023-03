Ein Feature in der Beta von Diablo 4 seht ihr nur, wenn ihr abends oder früh morgens spielt

In den anstehenden Beta-Tests von Diablo 4 wird ein Feature nur zu bestimmten Zeiten verfügbar sein. Der einzige Weltboss, den ihr bekämpfen könnt, ist nach deutscher Zeit nur morgens und abends für jeweils 2 Stunden da. Wenn ihr ihn sehen wollt, müsst ihr euch den Wecker stellen.

Warum sollte ich morgens oder abends spielen? Vom 17.-20. März und vom 24.-27. März laufen jeweils die Beta-Wochenenden von Diablo 4. In dieser Zeit könnt ihr euch Charaktere erstellen und diese auf Stufe 25 leveln, den gesamten Prolog und Akt 1 erkunden.

Außerdem steht einer der Weltbosse des Spiels zur Verfügung: Ashava. Weltbosse sind in Diablo 4 Gegner, die ihr bezwingen müsst, um höhere Schwierigkeiten freizuschalten. Sie sind ausgelegt für größere Gruppen an Spielern.

Da Diablo 4 eine Shared World bietet, solltet ihr beim Kampf gegen Ashava automatisch mit anderen Spielern zusammengeworfen werden. Allerdings erscheint der Boss nur jeweils 4 Mal pro Test.

Zu welchen Uhrzeiten erscheint der Boss? Laut dem Beta-Guide von Blizzard könnt ihr Ashava zu folgenden Zeiten bekämpfen:

In der Vorbesteller-Beta Samstag, 18. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr deutscher Zeit Sonntag, 19. März um 06:00 Uhr und 08:00 Uhr deutscher Zeit

In der Open Beta Samstag, 25. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr deutscher Zeit Sonntag, 26. März um 07:00 Uhr und 09:00 Uhr deutscher Zeit (denkt an die Zeitumstellung)



Für einen Sieg erhaltet ihr „reiche Beute“, vermutlich also starke Items, vielleicht sogar Legendarys. Der Kampf ist nach aktuellen Infos für 12 Spieler ausgelegt. Im Koop könnt ihr bereits mit Gruppen aus 4 Spielern zocken – selbst im Crossplay mit allen Plattformen.

In unserer Übersicht findet ihr alle Infos zur Beta von Diablo 4. Die wichtigsten Infos fassen wir euch im Video zusammen:

Weltboss nur zu bestimmten Zeiten – Alles andere steht frei

Was steckt noch in der Beta? Ihr könnt euch in der Beta sonst alles ansehen, was ihr in Akt 1 von Diablo 4 sonst auch sehen würdet. Zur Vorbesteller-Beta sind allerdings nur die Jägerin, der Barbar und die Zauberin verfügbar. Zur Open Beta könnt ihr alle 5 Klassen von Diablo 4 spielen.

Ihr könnt bis Stufe 25 leveln und erhaltet bereits auf Stufe 20 eine Belohnung für die Teilnahme. Welches Level ihr für den Weltboss benötigt, wissen wir noch nicht – vermutlich wird er aber nicht allzu schwer mit genügend Spielern.

Wie lang kann ich spielen? Die Beta endet jeweils am Montag um 20:00 bzw. 21:00 Uhr. Den Preload könnt ihr bereits jetzt starten, allerdings solltet ihr euch beeilen. Mit Texturen-Packs ist der Download stolze 85 GB groß.

Ansonsten steht euch keine Begrenzung im Weg. Ihr levelt zwar nach Stufe 25 nicht mehr weiter, aber könnt noch so viel farmen, wie ihr wollt. Wenn ihr noch nicht genau wisst, welche Klasse ihr spielen wollt, findet ihr hier eine Übersicht:

